Abschied rückt wohl näher: Verlässt EM-Finalist bald RB Leipzig?

Seine Berater würden wissen, was er möchte und arbeiten daran. Sätze, die er nicht sagen würde, wenn es einfach nur darum geht, nach seinem verdienten Urlaub wieder am Cottaweg aufzuschlagen, um seinen Vertrag bis 2027 einzuhalten.

RB-Coach Marco Rose (47) würde Olmo gern halten. Durch die Vertragsklausel sind dem Verein aber die Hände gebunden. © Picture Point / Roger Petzsche

RB-Sportdirektor Rouven Schröder (48) arbeitet seit Monaten daran, eine passende Alternative für Olmo zu finden. Trainer Marco Rose (47) sagte aber die Tage bereits, dass der Spanier nicht zu ersetzen sei.

Der Angreifer ist einfach ein Unterschiedsspieler. Deswegen würde sich der 47-Jährige auch freuen, wenn der Dribbler bleibt.

"Unabhängig davon, was passiert, hat er hier wahrscheinlich auch noch paar Turnschuhe und die ein oder andere Hose liegen. Wir wissen, was wir an dem Spieler haben und er weiß, was er an uns hat."

Sollte kein Klub die Klausel ziehen, ist der Verein aber womöglich auch trotzdem im Nachgang bereit, über einen Wechsel zu verhandeln.