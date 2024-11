Ex-RB-Leipzig-Spieler Forsberg jetzt auch in New York auf dem Weg zum Legenden-Status

New York - Bei RB Leipzig ist er nach vielen Jahren zum absoluten Fanliebling herangewachsen. Bei seinem neuen Klub, den New York Red Bulls, ist er auf dem besten Weg dahin. Was weiter dabei helfen dürfte: Der 33 Jahre alte Schwede war im zweiten Playoff-Spiel der ersten Runde gegen Columbus Crew der entscheidende Mann auf dem Platz.

Die Mannschaft trifft nun in ihren ersten Conference-Halbfinals seit 2018 auf den FC Cincinnati oder den New York City FC.

"Es war unglaublich", zeigte sich Trainer Sandro Schwarz (46) nach Abpfiff begeistert. "Ich bin so glücklich, all diese Gesichter zu sehen. Ja, es ist auch von meiner Seite sehr emotional, und ich bin sehr glücklich und sehr stolz. Ich werde diesen Tag sicher nie vergessen, und die beste Botschaft - das habe ich auch direkt zur Mannschaft gesagt - ist, dass die Saison nicht vorbei ist."

New York fing sich zwar in der Nachspielzeit den Ausgleich, machte im Elfmeterschießen aber schließlich alles klar.

Was vor allen Dingen erstaunlich ist: Der Rosenkrieg mit seiner Frau Shanga Forsberg (32) scheint der Schwede zumindest auf dem Platz vollkommen ausblenden zu können.

Zuletzt hatte seine Kindheitsliebe, wie schon in den Monaten zuvor, wieder einige private Details öffentlich gemacht. So stellte sie beispielsweise die gemeinsame Villa zum Verkauf, schrieb dazu: "Ein Ort, in dem Generationen weiterleben sollten. Das Zuhause, in dem meine Kinder die ersten Monate ihres Lebens verbrachten. Das Zuhause betrachtete ich als meinen sicheren Hafen."