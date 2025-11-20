Fast ein Jahr verletzt: RB Leipzigs Henrichs mit zu großem Ziel?

Leipzig – Der seit elf Monaten verletzte Benjamin Henrichs (28) von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hofft weiter auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Benjamin Henrichs (28) möchte unbedingt Stammspieler bei der WM 2026 sein. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Mein großes Ziel ist nicht nur bei der WM dabei zu sein, sondern ich will dabei sein als Stammspieler. Ich will dabei sein und wirklich spielen und dafür gebe ich alles", sagte der 28 Jahre alte Abwehrspieler in der 58. Folge des Podcasts "Spielmacher".

Henrichs hatte sich am 20. Dezember 2024 ohne gegnerische Einwirkung die rechte Achillesferse gerissen.

Für sein Comeback setzt sich der 19-malige Nationalspieler aber kein bestimmtes Datum, nachdem er sich zuvor unter Druck gesetzt hatte.

Er wollte nach fünf Monaten wieder auf dem Platz. Trotz Schmerzen verfolgte der gebürtige Bocholter das Ziel, sodass eine weitere Operation folgte.

"Ich habe mich davon abgewendet, einen fixen Plan zu haben. Ich gebe einfach Gas und setze mir kein Datum, sondern ich will einfach nur fit werden", sagt Henrichs nun.