Fast so treffsicher wie Mbappé: Drei Bundesligisten jagen Super-Knipser!

Deutschland - Mit Hammer-Quote in die Bundesliga ? Angreifer Folarin Balogun (21) hat sich bei Stade Reims in der französischen Ligue 1 auf den Wunschzettel zahlreicher Spitzenvereine geknipst. Auch hierzulande sollen gleich drei Klubs am treffsicheren Mittelstürmer interessiert sein.

Der Vertrag des in den USA geborenen, aber in England aufgewachsenen Talents bei den Gunners läuft noch bis 2025, allerdings soll der Spitzenreiter der Premier League offen für Transfergespräche im kommenden Sommer sein, wie die Times jüngst vermeldete.

Die Leihgabe des FC Arsenal beeindruckte in der laufenden Saison mit starken 18 Treffern in 29 Liga-Einsätzen für den vorübergehenden Arbeitgeber.

In Leipzig und Frankfurt wäre der pfeilschnelle U21-Nationalkicker der "Three Lions" hingegen wohl jeweils als Ersatz für die umworbenen eigenen Top-Stürmer gedacht.

Dem Vernehmen nach verlangt Arsenal rund 30 Millionen Euro für die Dienste des Eigengewächses, was zumindest den Wechsel in die deutsche Hauptstadt eher unwahrscheinlich macht.

Folarin Balogun (21, M.) bejubelt seinen Treffer für die U21-Auswahl Englands zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Deutschland. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Der 1,78 Meter große Knipser, der auch auf den Flügeln zum Einsatz kommen kann, sorgte bei den Gunners schon in jungen Jahren für Furore.

So erzielte er im U18-Bereich ganze 38 Treffer in 41 Partien, in der U21 wies er mit 37 Toren in 62 Spielen eine ähnlich starke Quote auf.

Bereits 2020 durfte er für die Arsenal-Profis erstmals Europa-League-Luft schnuppern, in der vergangenen Spielzeit folgte gegen den FC Brentford das Debüt in der Premier League sowie ein weiterer Kurzeinsatz gegen den FC Chelsea.

Dabei sollte es zunächst bleiben, im Winter wurde der athletische Rechtsfuß in die Championship an den FC Middlesbrough ausgeliehen, wo er allerdings nicht so wirklich in Tritt kam.

Die Leistungsexplosion und der endgültige Durchbruch auf Profiebene gelangen erst diese Saison im Zuge seiner zweiten Leihe in den französischen Nordosten.

Für die englische U21-Nationalmannschaft erzielte Balogun, der auch für Nigeria und sein Geburtsland USA spielberichtigt wäre, in 13 Begegnungen schon sieben Treffer, einen davon im vergangenen September beim 3:1-Erfolg über die deutsche Jugendvertretung.