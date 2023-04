FC Bayern mit Mega-Offerte für Kolo Muani? SGE kontert mit Hammer-Forderung und Sturm-Juwel

Frankfurt am Main/Montpellier - Es ist wahrlich ein heißer Transfer-Sommer, der auf die Frankfurter Eintracht wartet. Abgänge gleich mehrerer Top-Stars scheinen beinahe in Stein gemeißelt. Doch es scheint, als würden die Hessen durchaus dafür gewappnet zu sein.

Ein Bayern-Angebot unter 100 Millionen Euro? Da kann SGE-Sportvorstand Markus Krösche (42) nur müde lächeln. © dpa/Sebastian Gollnow

Große Veränderungen wartet auf Fans, aber auch Verantwortliche der SGE. Denn neben dem sicheren, ablösefreien Abgang von Daichi Kamada (26), könnte Evan N'dicka (23) nach dem Ende seines Vertrages ebenfalls den gleichen Weg gehen.

Darüber hinaus dürfte es auch Mittelfeld-Regisseur Djibril Sow (26) woanders hinziehen, während auch die Zukunft von Jungtalent Jesper Lindström (23) sowie den Schmoll-Stürmern Rafael Borré (27) und Lucas Alario (30) mehr als ungewiss erscheint.

Über all dem prangt jedoch dick und fett der Name Randal Kolo Muani (24). Der junge Franzose spielte sich in seiner Premieren-Bundesligasaison umgehend in die Riege der Top-Angreifer der Liga (19 Tore und 14 Assists in 38 Partien Anm.d.Red.) und stellt vor allem in der derzeit sportlich schwierigen Phase der Diva vom Main eine Art Lebensversicherung für das Team von Coach Oliver Glasner (48) dar.

Für Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (42) gilt es also, trotz aller Unwägbarkeiten und Verlockungen für seine Stars, die Ruhe zu bewahren und auf jedwede Wendung bestmöglich vorbereitet zu sein.

Nach Sky-Infos gab es seitens Krösche aber erst einmal einen kleinen Seitenhieb in Richtung des FC Bayern, der ebenfalls an "RKM" interessiert sein soll. Denn dem Rekordmeister machte der 42-Jährige wohl unmissverständlich klar, dass ein Angebot unter 100 Millionen Euro plus Boni in diesem Sommer keinesfalls ausreichen würde, um einen Verkauf anzustoßen.