Fragwürdige Doku: Entstehung von RB Leipzig "war schon damals schäbig und bleibt schäbig!"

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz starb 2022 im Alter von 78 Jahren. Er hinterließ ein gewaltiges Imperium, das großen Einfluss auf den Sport weltweit hat. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Roten Bullen gewannen in den vergangenen beiden Jahren den DFB-Pokal und haben langfristig die Zielsetzung, auch die Deutsche Meisterschaft zu erringen.

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist Machern wie Ralf Rangnick (65) und Oliver Mintzlaff (48) zu verdanken. Über die Methodik, wie die Rasenballer es aber in die Bundesliga geschafft haben, wird seit Jahren diskutiert.

Besonders der Faktor, dass sich der Klub 2009 das Startrecht des SSV Markranstädt in der fünften Liga erkauft hatte, stößt vielen noch immer sauer auf.

"Schon damals hätte man sagen können: 'Bis hierhin und nicht weiter!' Wenn ihr unbedingt einen Klub gründen wollt, dann macht das bitteschön aus der Kreisliga. Aber sich einfach in die fünfte Liga einzukaufen, das war schon damals schäbig und bleibt schäbig", so "11Freunde"-Chefredakteur Philipp Köster (51), der milde gesagt nicht gerade als RB-Liebhaber gilt, in der RTL+-Doku "Aufgeputscht - Die irre Welt von Red Bull".

Seine These: "Von Beginn an war der sportliche Wettbewerb für Red Bull absolut nebensächlich. Das Ziel war ja tatsächlich, mit möglichst vielen Hochkarätern direkt durchzumarschieren."