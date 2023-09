Frauen von RB Leipzig verpatzen den Bundesliga-Auftakt

Köln - Das hatten sich die Spielerinnen von RB Leipzig ganz anders vorgestellt! Am ersten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga mussten sich die Rasenballerinen beim Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Zu allem Überfluss sah Julia Landenberger zudem noch die Gelb-Rote Karte.

RB Leipzigs Julia Landenberger sah in der zweiten Halbzeit die Ampelkarte. Dadurch wurde es für ihre Mitspielerinnen noch schwerer. © IMAGO / Beautiful Sports

Dabei starteten die RBL-Mädels denkbar schlecht in ihre erste Bundesligasaison. Schon nach fünf Minuten gingen die Kölnerinnen durch Marleen Schimmer in Führung.

Doch die Sächsinnen ließen die Köpfe nicht hängen und kamen schon nach 12 Zeigerumdrehungen und einer Ecke durch Sandra Starke zum Anschluss.

Bis zum Pausenpfiff war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeberinnen hatten aber optisch schon ein paar Vorteile.

Das war auch im zweiten Durchgang so. Bei den Leipzigerinnen blieben viele Pässe zu ungenau und auch das Offensivspiel, was gegen den FSV Gütersloh noch super funktioniert hatte, wollte nicht so recht gelingen.

Die Kölnerinnen, hätten durch Schimmer in der 52. Minute bereits in Führung gehen können. Sharon Beck machte es zehn Minuten später besser und hämmerte die Kugel aus sieben Metern zum 2:1 unter die Latte.