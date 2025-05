RB Leipzig hat schon vor dem Spiel gegen die Bayern ein ziemliches Problem

Leipzig - 90 Tore hat der FC Bayern München in dieser Bundesliga-Saison bereits geschossen, 24 Treffer mehr als der Zweitplatzierte Bayer Leverkusen . Bei diesem Sturm ist eine gute Abwehr Pflicht. Doch unter anderem genau da hat RB Leipzig vor dem direkten Duell gegen den Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Problem.

RB Leipzigs Interimstrainer Zsolt Löw (46) hat in der Abwehr nicht wirklich eine große Auswahl übrig. © Picture Point / Gabor Krieg

Denn viele Verteidiger-Optionen hat Interimstrainer Zsolt Löw (46) definitiv nicht. Kapitän Willi Orban (32) wird durch seine hartnäckige Verletzung noch ein Weilchen ausfallen.

El Chadaille Bitshiabu (19) muss nach seiner roten Karte, die er beim 0:4 gegen Eintracht Frankfurt kassiert hat, von der Tribüne aus zusehen. "Unsere Möglichkeiten sind etwas limitiert", konstatierte Löw am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Immerhin: Linksaußen David Raum (27) hat große Fortschritte gemacht und wird wohl definitiv zum Einsatz kommen können. Gut, denn der deutsche Nationalspieler bringt genau das mit, was den Roten Bullen zuletzt so sehr gefehlt hat: Leidenschaft!

Um die aus den anderen Kickern auch wieder herauszukitzeln, hat sich der Trainer unter der Woche etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Löw: "Es ist kein Geheimnis, dass wir mit der Leistung gegen Frankfurt nicht zufrieden waren und einiges vermissen ließen. Anstatt dies erneut taktisch zu analysieren, haben wir einen anderen Ansatz gewählt: Wir haben eine Qualifikationswoche ausgerufen, in der sich jeder Spieler die ganze Woche über zeigen und beweisen konnte, ob er bereit ist, in einem so großen Spiel gegen Bayern zu spielen. Das soll nicht heißen, dass jemand, der nicht spielt, schlecht trainiert hat. Aber es war definitiv ein Kriterium, das die morgige Startaufstellung stark beeinflussen wird."