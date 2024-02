Freundin von RB Leipzigs Olmo: Liebt sie ihn, weil er ein Bubi ist?

Leipzig - Influencerin Laura Schmitt (25) ist schwer verliebt in RB-Leipzig -Star Dani Olmo (25). Zuletzt schwärmte sie in ihrem Podcast über den Spanier mit "Babyface".

In ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" sprach sie darüber, was einen Menschen für sie attraktiv mache.

Seit Silvester teilt die TikTokerin ihre Freude über ihre Beziehung mit RB-Spieler Dani Olmo (25) mit ihren Followern. © Picture Point/Roger Petzsche

Was den Charakter betrifft, gefalle ihr eher jemand von der bodenständigen Sorte: "Was jemand für mich attraktiv macht, ist einfach der Vibe, wenn jemand sehr cool ist!"

Das bedeute unter anderem, dass sich ihr Auserwählter nicht mit allen möglichen Sachen profilieren müsse.

"Also ich stehe gar nicht auf diese Mittelpunkt-Boys, auch wenn ich ja 'ne Mittelpunkt-Alte bin", erklärt sie weiter.



Mit dem Leipziger Kicker scheint es, als habe sie den Richtigen gefunden, der all ihren Anforderungen gerecht wird. Denn auf ihren Social-Media-Plattformen teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, der hin und wieder durch ihren Freund versüßt wird.

"Meine Ex-Beziehung war wirklich böse ungesund", erzählt sie in einem TikTok-Video. "Heute bin ich mit meinem besten Freund in einer Beziehung und ich kann machen, was ich will, und er supportet mich bei allem."

Egal ob Girls-Trip, alleine in den Ski-Urlaub oder Urlaub mit Kollege Ceddo, Olmo unterstütze sie.

So kann ihrem gemeinsamen Glück auch die Distanz zwischen Berlin und Leipzig nichts anhaben.