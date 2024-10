"Fußballfeind" RB Leipzig siegt sich in Heidenheim Juve-Frust von der Seele

Heidenheim - Viel Kritik war an RB Leipzig unter der Woche nach dem 2:3 gegen Juventus Turin in der Champions League geübt worden. Ein Sieg beim 1. FC Heidenheim am Sonntag war fast schon Pflicht, um etwas beruhigt in die Länderspielpause gehen zu können. Das gelang! 1:0 (0:0) der Endstand, bei dem Lois Openda mit seinem Treffer zum Matchwinner avancierte. Die Fans des FCH ließen die Buttersäure dieses Mal weg, dafür gab es ein fieses Spruchband zu sehen.