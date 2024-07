Ganz in Rot! In diesem Auswärts-Trikot wird RB Leipzig die neue Saison bestreiten

Das neue Auswärtstrikot der Roten Bullen. © x/RBLeipzig

Am Donnerstag gaben die Roten Bullen das Design ihres neuen Auswärtsjerseys bekannt. Das treffende Motto: "Ganz in Rot".

Während die Front mit mehreren Streifen in verschiedenen Rot-Tönen versehen ist - die Bullen vom RB-Logo in der Mitte -, findet man auf der Rückseite im Nackenbereich den Slogan "You can do anything".

Wer sich selbst ein Exemplar zulegen will, kann im RB-Fanshop wie gewohnt zwischen der Authentic- und der Replica-Version wählen.

Für den Hersteller Puma stand nach eigenen Angaben vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus: Bei der sogenannten RE:FIBRE-Technologie werden nämlich Textilabfälle recycelt. Die Authentic-Version nutzt noch dazu das "dry-CELL-Verfahren" - zum besseren Schweißabtransport, so wie es für die Spieler auf dem Platz nötig ist.