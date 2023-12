Gebürtiger Leipziger Bittencourt: "Haltet mich für bekloppt, aber wir müssen gegen RB gewinnen"

Statt dem 2:0 in der wilden Phase Mitte der zweiten Halbzeit kamen die Jungs von Ole Werner (35) in dessen 50. Bundesliga-Spiel aber zum Ausgleich durch ein laut Rose "sehr schönes Weitschusstor" von Justin Njinmah (23).

Emil Forsberg (32, l.) feierte ein letztes Mal mit Kumpel Yussuf Poulsen (29) vor den Fans. © Picture Point/Roger Petzsche

Das letzte Kapitel nach neun Jahren Leipzig schrieb Emil Forsberg. Nach einem Tor und einer Vorlage beim 3:1 über die TSG Hoffenheim am Samstag blieb der Schwede mit Kapitänsbinde am Dienstag in 61 Minuten unauffälliger, feierte dennoch gebührend mit den 800 mitgereisten Fans.

"Ich bin ein bisschen sauer, wollte eigentlich gewinnen", so der zweifache Familienvater, für den es über Weihnachten zunächst in seine schwedische Heimat, Mitte Januar dann in die USA geht, wo er bei Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat.

Mit Forsberg verliere der Pokalsieger "eine Identifikationsfigur", sagte Coach Rose. Mit Yussuf Poulsen (29), Kevin Kampl (33), Willi Orban (31) oder Péter Gulácsi (33) hätten aber auch andere Spieler "genau dasselbe Anforderungsprofil, was den Charakter und den Kit in der Kabine betrifft".

Er hofft dennoch, "dass wir ihn ersetzt kriegen". Möglicherweise ja mit Eljif Elmas (23). Der Offensivmann der SSC Neapel wurde schon einmal mit den Sachsen in Verbindung gebracht, jetzt soll es laut Transferexperte Fabrizio Romano (30) wieder ernst werden, 25 Millionen Euro seien schon geboten worden.

Bevor es in Sachen Forsberg-Nachfolger aber spruchreif wird, steht für RB erst mal das Weihnachtsfest an, bevor am 2. Januar Trainingsauftakt ist. Marco Rose gibt schon mal Einblicke, wie es bei ihm und seiner Familie daheim abläuft: "Ich weiß nicht, ob euch interessiert, dass es bei uns Geflügelsalat gibt, ich den nicht so mag und als Kind immer Karlsbader Schnitten bekommen hab dafür. Meine Tochter ist mittlerweile Vegetarierin, also auch kein Geflügelsalat mehr - aber wir werden satt."