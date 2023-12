King Emil Forsberg krönt seinen Abschied: RB Leipzig gewinnt aber nicht

Bremen - Dieser Typ, einfach Wahnsinn! Auf der letzten Station seiner Abschiedstournee hat Emil Forsberg noch einmal eine Torvorlage geliefert, durch die RB Leipzig am Dienstagabend bei Werder Bremen allerdings nicht über ein 1:1 hinauskam und die zweitbeste Fast-Halbserie seiner Bundesliga-Geschichte verpasste.

In seinem letzten Einsatz für RB Leipzig machte Trainer Marco Rose (2.v.l.) Emil Forsberg (2.v.r.) zum Kapitän. © Picture Point/Roger Petzsche

Trainer Marco Rose machte Forsberg in dessen 325. und letzten Abschiedsspiel ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, ließ den nach New York abwandernden Schweden bei nasskühlem Wetter als Kapitän auflaufen. Mit der Binde um den Arm hätte er mit seinen Mitspielern beinahe sehr früh jubeln können.

David Raum brachte einen Freistoß aus dem halblinken Mittelfeld, der Ex-Leipziger Anthony Jung klärte nur unzureichend per Kopf. Castello Lukeba kam so zum Schuss, der Ball klatschte jedoch nur an den Pfosten. Gerade einmal 43 Sekunden waren da gespielt (1.).

Die 800 mitgereisten Fans sahen einen zunächst dominanten Auftritt des Tabellendritten, der mit einem Sieg und dann 35 Punkten nach 16 Spielen die beste Ausbeute nach der Vizemeister-Aufstiegssaison 2016 (36 Punkte) erreichen konnte.

Bis Mitte der ersten Halbzeit dauerte es, als Xavi Simons scharf, aber zu zentral aus 18 Metern abzog und Torhüter Michael Zetterer im Nachgreifen parierte (23.).

Nach einer halben gespielten Stunde waren die Nordlichter plötzlich außer Rand und Band, kombinierten mehrere hochkarätige Chancen. Eine der besten vergab Justin Njinmah, dessen Kopfball von Castello auf der Linie geklärt wurde (32.).