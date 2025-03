Genug ist genug! Marco Rose bei RB Leipzig entlassen

Ein neuer Coach werde "in Kürze" präsentiert, kündigte der Klub an , der drei Tage vor dem Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF & Sky) die Reißleine zog.

Neben Rose müssen auch die Co-Trainer Frank Geideck (2.v.l.), Alexander Zickler (2.v.r.), Marco Kurth (r.) sowie Lizenzspieler-Leiter Frank Aehlig (nicht im Bild) gehen. © Picture Point/Roger Petzsche

Marco Rose stand seit September 2022 in sportlicher Verantwortung bei RB Leipzig. Mit dem Klub aus seiner Heimatstadt konnte er sich vollends identifizieren, wurde vom Publikum geliebt und auch in schwierigen Zeiten mit ausbleibenden Erfolgen - insbesondere in dieser Saison - immer wieder gestärkt.

Die Schwankungen zwischen bestem Saisonstart der Vereinsgeschichte und Ausscheiden in der Champions League mit nur einem Sieg in acht Partien waren aber zu krass.

Sein früherer und seit Jahresbeginn erneuter Wegbegleiter Jürgen Klopp (57), mittlerweile globaler Fußballchef des Red-Bull-Konzerns, hielt am 48-Jährigen fest. Doch die Pleite in Gladbach, das fünfte Auswärtsspiel in Folge ohne eigenen Treffer, verbunden mit dem Absturz auf Rang sechs und bei einem Freiburger Punktgewinn gegen Union Berlin am Sonntag sogar auf Rang sieben brachten das Fass zum Überlaufen.

Bis zuletzt hatten viele geglaubt, RB würde - auch mangels Alternativen - zumindest bis Saisonende mit Rose weitermachen. Ein Trugschluss, wie sich am Sonntag herausstellte.

Erstmeldung 10.57 Uhr, aktualisiert 11.10 Uhr.