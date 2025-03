RB Leipzig startet ohne Sesko - und versagt in wichtigem Europa-Match

Mönchengladbach - Ohne ihre Topstürmer in der Startelf mussten Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig am Samstagnachmittag improvisieren. Den Hausherren gelang das besser, sie gewannen 1:0 (0:0) und überholten die Sachsen im direkten Duell.

Die Rautenträger machten es nach der Pause besser. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flog eine Flanke in den Strafraum, Maarten Vandevoordt ließ Ko Itakuras Direktabnahme prallen, wodurch Alassane Plea per Kopf zum 1:0 abstauben konnte (56.).

Kleindienst musste nach Gelb-Rot-Sperre komplett passen, Sesko spielte erst in der zweiten Halbzeit eine Rolle.

RB-Trainer Marco Rose (l.) begrüßt Gladbachs Nationalstürmer Tim Kleindienst, der gesperrt passen musste. © Picture Point/Ralf Ibing

Sechs Minuten später klatschte ein weiterer Plea-Versuch an den Pfosten - Glück für die Sachsen. Danach kam Sesko auf den Platz.

Auch mit dem 1,95 Meter großen Angreifer wurde es nicht zwingender für die in Rückstand liegenden Leipziger. Schlimmer noch: Nico Elvedi köpfte nach Ecke in der 74. Minute an den Pfosten. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff sah es eher nach 2:0 als nach 1:1 aus.

Und das fiel beinahe: Lukas Klostermann passte unsauber und zu kurz zu Vandevoordt, Plea lief den Ball ab, wieder klatschte es am Aluminium (80.).

Die Gladbacher konnten ihre jüngste Heimmisere (ein Punkt aus drei Partien) beenden, während die Sachsen nach zum vierten Mal in Folge auswärts nicht einnetzen konnten und den ersten Auswärtssieg seit fast vier Monaten verpassten.

Die Roten Bullen, bei denen auch Peter Gulacsi und Kevin Kampl mit Infekt fehlten, mussten mit den Kräften etwas haushalten, geht es doch schon am Mittwoch zum Pokal-Halbfinale nach Stuttgart.