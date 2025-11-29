Willi Orban ungläubig: "Wenn das ein Foul ist, höre ich auf mit Fußball!"

Mönchengladbach/Leipzig - "Gladbach ist wieder in der Spur", musste David Raum (27) am Flutlicht-Freitag feststellen. Der Kapitän holte mit RB Leipzig bei der Borussia "nur" ein 0:0 . Besonders zwei zugunsten RB entschiedene Szenen sorgten für reichlich Gesprächsstoff.

Ein lauter Schrei von Shuto Machino (26, #18), der zunächst zum Elfmeterpfiff führt. Doch Willi Orbans (33, dahinter) "Foul" wird zurückgenommen. © imago/Sven Simon

Eine davon spielte sich in der 74. Minute ab. Beim Klärungsversuch im Strafraum trifft Willi Orban (33) mutmaßlich Shuto Machino (26) am Fuß, der sofort zu Boden geht und sich wälzt.

Schiedsrichter Timo Gerach (38) zögert in seinem 24. Bundesligaspiel kurz, zeigt aber doch auf den Punkt. "Willi kam direkt zu mir und zum Schiedsrichter und meinte: 'Wenn das ein Foul ist, höre ich auf mit Fußball!' Da wusste ich, dass es auf jeden Fall kein Foul ist", äußerte sich Raum bei Sky. "Da ist Willi auch lang genug im Geschäft, dass er zugegeben hätte, wenn es eines gewesen wäre."

Der VAR schickt den Pfälzer dennoch an den Bildschirm, der den Elfer wieder zurücknimmt - Orban habe klar den Ball zuerst gespielt und den Japaner erst danach getroffen.

Das bestätigt auch Orban selbst: "Ich spiele den Ball, und der Stürmer versucht, etwas zu ziehen, was nicht zu ziehen ist. Das ist kein Elfmeter, da brauchen wir nicht diskutieren. Die Bilder sprechen für sich."