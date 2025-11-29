Willi Orban ungläubig: "Wenn das ein Foul ist, höre ich auf mit Fußball!"
Mönchengladbach/Leipzig - "Gladbach ist wieder in der Spur", musste David Raum (27) am Flutlicht-Freitag feststellen. Der Kapitän holte mit RB Leipzig bei der Borussia "nur" ein 0:0. Besonders zwei zugunsten RB entschiedene Szenen sorgten für reichlich Gesprächsstoff.
Eine davon spielte sich in der 74. Minute ab. Beim Klärungsversuch im Strafraum trifft Willi Orban (33) mutmaßlich Shuto Machino (26) am Fuß, der sofort zu Boden geht und sich wälzt.
Schiedsrichter Timo Gerach (38) zögert in seinem 24. Bundesligaspiel kurz, zeigt aber doch auf den Punkt. "Willi kam direkt zu mir und zum Schiedsrichter und meinte: 'Wenn das ein Foul ist, höre ich auf mit Fußball!' Da wusste ich, dass es auf jeden Fall kein Foul ist", äußerte sich Raum bei Sky. "Da ist Willi auch lang genug im Geschäft, dass er zugegeben hätte, wenn es eines gewesen wäre."
Der VAR schickt den Pfälzer dennoch an den Bildschirm, der den Elfer wieder zurücknimmt - Orban habe klar den Ball zuerst gespielt und den Japaner erst danach getroffen.
Das bestätigt auch Orban selbst: "Ich spiele den Ball, und der Stürmer versucht, etwas zu ziehen, was nicht zu ziehen ist. Das ist kein Elfmeter, da brauchen wir nicht diskutieren. Die Bilder sprechen für sich."
Franck Honorats Tor zählt nicht: "Das killt den Sport!"
Auch das Abseitstor kurz nach dem Seitenwechsel ließ Raum für Unmut. Denn lediglich die Fußspitze von Franck Honorat (29) stand in der 47. Minute in der verbotenen Zone. Eine hauchdünne, aber wohl faktisch korrekte Entscheidung.
Eugen Polanski (39) hingegen sah Raums Kopf und Honorats Fuß auf gleicher Höhe. "Das killt den Sport", wurde der Gladbach-Coach deutlich. "Wir jubeln zwei Minuten, wir stehen zwei Minuten - wahrscheinlich Marketing, dass sich Zuschauer eine Stadionwurst holen sollen. Ich verstehe es nicht."
Der gebürtige Pole, der mittlerweile zum Cheftrainer befördert wurde, stellt infrage, ob die halbautomatische Abseitserkennung auch den Moment der Ballabgabe immer korrekt erfasst.
Schöne Randnotiz für ganz Fußball-Deutschland: Tim Kleindienst kam für die siebenminütige Nachspielzeit ins Match, wird nach seiner Meniskusverletzung jetzt Woche für Woche länger auf dem Platz stehen und für die WM im Sommer möglicherweise wieder zur Option für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) werden.
