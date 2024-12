Schlimme Verletzung bestätigt! Saison-Aus für Nationalspieler?

Ohne Gegnereinwirkung hat sich Benjamin Henrichs (27) am Freitagabend schwer verletzt. © picture point/Sven Sonntag

Leipzigs Co-Trainer Alexander Zickler (50) sprach vom Verdacht auf einen Achillessehnenriss bei dem 27-Jährigen, der kurz vor dem Ende im Rasen hängengeblieben und ohne Gegnereinwirkung zu Boden gegangen war.

Dies hat der Verein am Samstagnachmittag bestätigt. "Der Verteidiger wird am Montag in München operiert und anschließend mehrere Monate ausfallen." Eine Ausfallzeit von mindestens einem halben Jahr ist realistisch.

Als Schiedsrichter Daniel Siebert (40) das Spiel nach wenigen Minuten Nachspielzeit abpfiff, wurde Henrichs noch lange auf dem Rasen behandelt. Später wurde er auf einer Trage abtransportiert.

Henrichs kommt damit für die nächsten DFB-Länderspiele im März gegen Italien nicht infrage. Er war bislang in allen 15 Bundesliga-Spielen der Sachsen auf dem Rasen.