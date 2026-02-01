Großer Coup für RB Leipzig? Liverpool offenbar an Verteidiger dran

Leipzig - RB Leipzig winken in der Schlussphase des Transferfensters womöglich unerwartete Millionen-Einnahmen. Offenbar will kein Geringerer als der FC Liverpool den aktuell noch verliehenen Lutsharel Geertruida (25) verpflichten.

Bei RB lief es für Lutsharel Geertruida (25) nicht so gut. © Jan Woitas/dpa

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano (32) sollen die Verhandlungen bereits laufen.

Leipzig hat Geertruida aktuell an den FC Sunderland verliehen, der dem Vernehmen nach jedoch eine Kaufoption über 20 Millionen Euro besitzt.

Der Klub aus dem Nordwesten Englands könnte diese ziehen und Geertruida teurer an Liverpool weiterverkaufen.

Laut The Athletic könnte die Leihe zu Sunderland auch beendet und Geertruida dann nach Liverpool verliehen werden.

Der 25-Jährige hatte sich als Stammspieler beim Aufsteiger etabliert, blieb in den vergangenen drei Spielen aber ohne Einsatz.