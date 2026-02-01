Großer Coup für RB Leipzig? Liverpool offenbar an Verteidiger dran
Von Tom Bachmann
Leipzig - RB Leipzig winken in der Schlussphase des Transferfensters womöglich unerwartete Millionen-Einnahmen. Offenbar will kein Geringerer als der FC Liverpool den aktuell noch verliehenen Lutsharel Geertruida (25) verpflichten.
Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano (32) sollen die Verhandlungen bereits laufen.
Leipzig hat Geertruida aktuell an den FC Sunderland verliehen, der dem Vernehmen nach jedoch eine Kaufoption über 20 Millionen Euro besitzt.
Der Klub aus dem Nordwesten Englands könnte diese ziehen und Geertruida teurer an Liverpool weiterverkaufen.
Laut The Athletic könnte die Leihe zu Sunderland auch beendet und Geertruida dann nach Liverpool verliehen werden.
Der 25-Jährige hatte sich als Stammspieler beim Aufsteiger etabliert, blieb in den vergangenen drei Spielen aber ohne Einsatz.
Liverpools Trainer Arne Slot (47) hat aktuell aufgrund von langwierigen Verletzungen Personalnot in der Abwehr und kennt Geertruida aus gemeinsamen Zeiten bei Feyenoord Rotterdam.
Dort war der Verteidiger Kapitän der Mannschaft, ehe er im Sommer 2024 für 20 Millionen Euro nach Leipzig wechselte. Dort konnte der niederländische Nationalspieler die in ihn gesetzten Erwartungen jedoch nie erfüllen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa