Pfiffe und viele leere Plätze! RB Leipzig beschenkt nächsten Keller-Klub

Erst der späte Punktverlust beim FC St. Pauli, am Samstag hat RB Leipzig auch daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 gepatzt, sogar nach Führung noch verloren.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Erst der späte Punktverlust beim FC St. Pauli (1:1), am Samstag hat RB Leipzig auch daheim gegen den 1. FSV Mainz 05, ein weiteres Kellerkind, gepatzt, sogar nach Führung noch 1:2 (1:1) verloren. Die negative Wende brachte ein strittiger Elfmeter.

Sichtlich freute sich Conrad Harder über seinen erst zweiten RB-Treffer. © Picture Point / Roger Petzsche Schon in der 10. Minute gab es eine Hiobsbotschaft für die Mainzer: Benedict Hollerbach verletzte sich alleinbeteiligt und ganz unglücklich, ein Schmerz zog in sein rechtes Bein, er musste runter. Für ihn stürmte fortan Winter-Neuzugang Silas. Der Ex-Stuttgarter hatte nach einem bösen Ballverlust der Leipziger eine super Gelegenheit für eine Torvorlage, seinen Flachpass verpasste aber der sehr umtriebige Philipp Tietz. Die ambitionierten Leipziger hatten nach vorn ihre Problemchen, ihnen fehlte lange Zeit die Präzision im Strafraum. Mitte der ersten Hälfte stand noch kein einziger Torschuss auf dem Tableau, während die Gäste bis dahin schon vier gesammelt hatten. RB Leipzig RB Leipzigs Neuzugang kaum da, schon fällt er wochenlang aus Conrad Harder, der in 18 RB-Spielen erst einmal getroffen hatte, konnte die sehr lückenhaft gefüllte Red Bull Arena, in der 12.000 Plätze leer blieben, kurz vor der Halbzeit mit dem 1:0 aufheizen: Antonio Nusa sprintete Danny da Costa davon, flankte ins Zentrum, wo Harder platziert ins lange Eck einköpfte (40.).

Benedict Hollerbach hat sich offenbar schwerer verletzt. © Picture Point / Roger Petzsche

Nadiem Amiri und Silas dreht das Spiel für Mainz bei RB Leipzig

Nadiem Amiri (l.) erzielte vom Punkt sein viertes Tor im vierten Spiel hintereinander. © Picture Point / Gabor Krieg Doch die abstiegsbedrohten Mainzer, die unter dem neuen Trainer Urs Fischer erst eine Niederlage in acht Partien kassierten, kamen noch vor dem Seitenwechsel durch einen fragwürdigen Elfmeter - verursacht von David Raum an Tietz - zum Ausgleich. Nadiem Amiri blieb cool, schoss unten links ein - 1:1 (45.+6). Mit Pfiffen - sicher auch ans Schiedsrichter-Gespann gerichtet - ging es in die Kabinen. Ein geiles Solo von Silas brachte die Nullfünfer sogar in Führung: Der 27-Jährige tankte sich vorbei an Willi Orban und Ridle Baku. Auch El Chadaille Bitshiabu konnte den Kongolesen in der Box nicht vom Ball trennen, der letztlich auch Peter Gulacsi keine Chance ließ - 1:2 (49.). RB Leipzig Wieder Stolpergefahr für RB Leipzig! Und die Sachsen müssen auch noch umstellen Die spritzigen Ansätze der Sachsen waren durchaus erkennbar, am Ausspielen haperte es. Und Pech kam auch dazu, als der unermüdliche Yan Diomande die Vorlage für Romulo lieferte, dessen Abschluss verunglückte, über Keeper Daniel Batz segelte - aber nur an den Pfosten knallte (62). Der Druck auf die Gäste wuchs, RB spulte einen Angriff nach dem nächsten ab. Reinfliegen sollte keiner mehr. Dennoch schöne Randnotiz: Johan Bakayoko kam in der Schlussphase zu seinem Comeback, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern. Zwei Siege aus den vergangenen sieben Begegnungen ist für die Leipziger Ansprüche viel zu wenig - besonders wenn man sieht, gegen welche Teams kein Dreier heraussprang. Nächsten Sonntag geht's nach Köln - der nächste Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Silas (l.) traf erstmals im Mainz-Trikot. © Picture Point / Gabor Krieg

Aufstellung in der Bundesliga-Partie RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05

Bundesliga, 20. Spieltag RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:1) RB Leipzig: Gulacsi - R. Baku (59. Henrichs), Orban, Bitshiabu (59. Banzuzi), Raum - Seiwald (86. Bakayoko) - Schlager - Romulo (72. Gomis) - Diomande, Harder, Nusa Mainz 05: Batz - Potulski, Bell, Posch - Widmer (82. Mwene), Kai. Sano, da Costa - J.-S. Lee, Amiri (72. Maloney) - Hollerbach (14. Silas, 82. Nebel), P. Tietz (82. Weiper) Schiedsrichter: Daniel Schlager (Gernsbach) Zuschauer: 35.487 Tore: 1:0 Harder (40.), 1:1 Amiri (45.+6/Foulelfmeter), 1:2 Silas (49.) Gelbe Karten: / Bell (4), Posch (2), Potulski (2), Weiper (1)