Gegner mogelt sich zu Elfer gegen RB Leipzig: "Habe gehofft, getroffen zu werden"

Leipzig - Es war DER Aufreger beim Sieg bei RB Leipzig : Mainz-Stürmer Philipp Tietz (28) geht im Zweikampf mit David Raum (27) zu Boden, kriegt Elfmeter. Er nennt es clever. Andere finden es unsportlich.

Philipp Tietz (28) stürzt schreiend zu Boden. Seine Aktion bezeichnet der Stürmer als "clever". © IMAGO / Nordphoto

"Ich stelle mich ein Stück weit clever an, halte meinen Fuß da hin und hoffe natürlich, getroffen zu werden", gab der Angreifer am DAZN-Mikrofon offen und ehrlich zu. "Er trifft mich, aber da musst du schon bisschen ein cleverer Hund sein."

Tietz weiter: "Hätte er es nicht so entschieden, dürfte man sich auch nicht beschweren. Aber wir nehmen das natürlich dankend an." Auch Sportdirektor Niko Bungert (39) sah keinen 100-prozentigen Elfer: "Da haben wir Glück, den gibt man nicht in zehn von zehn Fällen."

Er und Raum waren beide im Strafraum in den Zweikampf gegangen. Die Fernsehbilder sorgen letztlich für keine glasklare Meinung.

Den fälligen Elfmeter verwandelte Nadiem Amiri (28) ganz sicher, sorgte mit dem 1:1-Ausgleich so für den psychologischen Vorteil kurz vor der Halbzeit.