RB-Leipzig-Blog: 7 Spiele, nur 2 Siege - Bullen zittern um Champions League

Fortsetzung des Artikels laden

11. Januar, 8.09 Uhr: Viertelfinal-Aus für Yan Diomande

Nach dem Afrika-Cup-Aus mit der Elfenbeinküste kehrt Yan Diomande (19) nun doch vorzeitig nach Leipzig zurück. Der 19-Jährige schaffte es mit seiner Mannschaft bis ins Viertelfinale, wo sie sich am Samstag gegen den Rekordtitelträger Ägypten (2:3) geschlagen geben mussten. RB Leipzig findet auf X (ehemals Twitter) einige tröstende Worte: "Kopf hoch, Yan. Wir sind stolz auf dich und deine Leistung". Ob Diomande schon in der kommenden Woche wieder für die Rasenballer zum Einsatz kommt oder ob er zuerst in den wohlverdienten Urlaub geschickt wird, ist ungewiss.

Im Viertelfinale des Afrika-Cups war Schluss für die Elfenbeinküste und somit auch Yan Diomande (19, r.) der nun den Rückflug nach Leipzig antritt. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

8. Januar, 9.56 Uhr: Leipzigs Offensive geschwächt

Ein Grund für die letzten zwei Niederlagen in der Bundesliga waren sicherlich die vielen Ausfälle bei RB Leipzig, gerade in der Offensive. Die Hoffnung war, dass sich die Lage nach dem Trainingslager verbessert. Das ist aber nicht so wirklich der Fall. Zwar werden Romulo (23) und Antonio Nusa (20) gegen Pauli wohl wieder zur Verfügung stehen. Bei 100 Prozent sind sie aber noch nicht. Johan Bakayoko (22, muskuläre Probleme) und Yan Diomande (19, Afrika Cup) sind gleich gar nicht dabei.

Antonio Nusa (20) wird gegen Pauli wohl wieder im Kader stehen. Wieder bei 100 Prozent ist er aber noch nicht. © PICTURE POINT / S. Sonntag

6. Januar, 21.46 Uhr: Yan Diomande trifft und steht im Viertelfinale

RB Leipzigs Hoffnungen, dass Flügelflitzer Yan Diomande frühzeitig vom Afrika-Cup zurückreisen könnte, haben sich weiter geschmälert. Der 19-Jährige traf für die Elfenbeinküste beim 3:0 gegen Burkina Faso zum zwischenzeitlichen 2:0. Mit seinem Heimatland erreichte der Ivorer so das Viertelfinale, in dem es am Samstag (20 Uhr MEZ) gegen Ägypten geht.

Yan Diomande (19) hat für die Elfenbeinküste beim 3:0 gegen Burkina Faso getroffen. © FRANCK FIFE / AFP

3. Januar, 14.04 Uhr: Yan Diomande wird "Rookie of the Month" - obwohl er nur zweimal gespielt hat

Es könnte aktuell nicht besser laufen für den 19-jährigen Yan Diomande. Beim Afrika Cup hat er sich mit der Elfenbeinküste für das Achtelfinale qualifiziert und auch in der Bundesliga hat er jetzt eine Auszeichnung bekommen. Diomande wurde in der Online-Abstimmung zum "Rookie of the Month" in der Fußball-Bundesliga gewählt. Er setzt sich dabei gegen seinen Teamkollegen Conrad Harder (20) und gegen Mio Backhaus (21) von Werder Bremen durch. Das Besondere: Durch die Länderspiele mit der Elfenbeinküste hat Diomande im Dezember nur zwei Spiele für die Roten Bullen absolviert. Am 13. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt erzielte er aber einen Hattrick als zweitjüngster Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Ligaweit hat nur Harry Kane (32) vom FC Bayern München im Dezember mehr Tore erzielt als Diomande.

Yan Diomande (19) erzielte gegen Eintracht Frankfurt Anfang Dezember gleich drei Tore. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

1. Januar, 14.06 Uhr: Yan Diomande im Afrika Cup weiter

RB Leipzig wird so schnell noch nicht wieder auf die Dienste von Yan Diomande (19) zurückgreifen können. Der Offensivstar der Sachsen hat sich mit der Elfenbeinküste für das Achtelfinale im Afrika Cup qualifiziert. Im letzten Spiel der Gruppenphase gegen Gabun (3:2) wurde Diomande immerhin in der 82. Minute eingewechselt. Am 6. Januar geht es für die Ivorer als nächstes gegen Burkina Faso weiter.

Yan Diomande (19, r.) wird mit der Elfenbeinküste noch ein Weilchen beim Afrika Cup verweilen. © KHALED DESOUKI / AFP

31. Dezember, 13.38 Uhr: Drei RB-Spieler für Auszeichnungen nominiert

Yan Diomande (19) und Conrad Harder (20) wurden für den "Rookie of the Month"-Titel im Dezember nominiert. Für die beiden RB-Profis und Bremen-Keeper Mio Backhaus (21) kann noch bis 1. Januar (23.59 Uhr) auf rookie-award.com abgestimmt werden. Auf easports.com wird zudem der "Player of the Month" gesucht. Neben Diomande könnt Ihr Eure Stimme auch Christoph Baumgartner (26) geben - mit 16 Torbeteiligungen in 18 Spielen Leipzigs Topscorer der Saison.

Yan Diomande (19, l.) ist gleich für zwei Auszeichnungen nominiert, Christoph Baumgartner (26, M.) und Conrad Harder (20) für je eine. © Picture Point / Sven Sonntag

31. Dezember, 11.56 Uhr: Silvester-Gerücht um Luka Vuskovic

Freilich, nicht an allen Gerüchten ist letztlich auch wirklich etwas dran. Doch eine nun aufgeploppte Spekulation würde durchaus Sinn ergeben. Denn für Luka Vuskovic (18), an den HSV ausgeliehener Verteidiger und Kunsttorschütze im Nordderby gegen Bremen (3:2), soll RB Leipzig bei dessen Stammverein Tottenham Hotspur angefragt und Interesse hinterlegt haben. Das zumindest behauptet das Portal "CaughtOffside", das diese Info aus dem Beraterumfeld bekommen haben will. Der Premier-League-Klub wolle aber offenbar keine Anstalten machen, sein Versprechen auf die Zukunft ziehen zu lassen. Vielmehr ist man mit der Entwicklung des Kroaten zufrieden, der laut seines Vaters Daniel gar beim HSV bleiben und mit seinem voraussichtlich noch bis 2027 wegen Dopings gesperrten Bruder Mario zusammenspielen will.

Luka Vuskovic (18) hat Interesse geweckt. © Marcus Brandt/dpa

29. Dezember, 10.13 Uhr: In diesem Luxushotel checkt RB Leipzig fürs Trainingslager ein

Kurz nach dem Jahreswechsel reist RB Leipzig am 2. Januar ins Winter-Trainingslager an die Algarve. In der südlichsten Region Portugals bereitet sich der Bundesliga-Vierte sechs Tage lang auf die zwei restlichen Hinrunden-Spiele und die Rückserie vor. Im zur Hilton-Gruppe zählenden Luxushotel "Conrad Algarve", der Name dürfte Stürmer Conrad Harder gefallen, im Ort Almancil dürften keine Wünsche der Profis offenbleiben, die bei Temperaturen um 15 Grad deutlich mildere Bedingungen vorfinden werden, als im kalten Deutschland. Wie der Homepage der Unterkunft zu entnehmen ist, wird diese zweieinhalb Wochen nach der RB-Abreise vom 25. Januar bis 1. März vorübergehend geschlossen werden - aufgrund von Renovierungsarbeiten, wie es heißt.

23. Dezember, 12.23 Uhr: Amadou Haidara verlässt RB Leipzig in Richtung Frankreich

Kaum ist die Weihnachtspause erreicht, hat RB Leipzig seinen ersten Winter-Abgang offiziell gemacht. Amadou Haidara (27) verlässt den Klub nach fast genau sieben Jahren und wird sich zum 1. Januar 2026 dem RC Lens, dem derzeitigen Tabellenführer der französischen Ligue 1, anschließen. Der Anfang 2019 von Salzburg nach Leipzig gewechselte Nationalspieler Malis hat maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Jahre beigetragen. Er erzielte insgesamt 15 Tore für die Bullen und bereitete 13 weitere Treffer vor. Seine größten Erfolge waren beide DFB-Pokal-Siege. "Doudou war über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig", so Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41). "Wir wünschen ihm für den Afrika-Cup und seinen nächsten Schritt beim RC Lens selbstverständlich sportlich wie persönlich maximalen Erfolg."

Amadou Haidara (27) kehrt nach dem Afrika-Cup nicht nach Leipzig zurück. © PICTURE POINT / S. Sonntag

22. Dezember, 13.58 Uhr: RB Leipzig holt Norbye vorzeitig aus Bielefeld zurück

Diese Leihe war nicht wirklich erfolgreich! Jonathan Norbye (18), der die U19 von RB Leipzig in der vergangenen Saison noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte und im Sommer zu Arminia Bielefeld ging, ist zurück bei den Sachsen.

Wie die Rasenballer mitteilten, wurde das Leihgeschäft, das eigentlich bis 2026 angedacht war, vorzeitig beendet. Der Abwehrspieler lief in der Hinrunde achtmal für die zweite Mannschaft der Arminia auf, im Profiteam kam er nicht zum Einsatz. Die Roten Bullen wollen nun gern einen anderen Verein finden, der dem 18-Jährigen mehr Einsatzzeiten bieten kann.

Vor seinem Wechsel nach Bielefeld führte Jonathan Norbye (18) die U19 von RB Leipzig als Kapitän aufs Feld. © Picture Point / Gabor Krieg

21. Dezember, 9.30 Uhr: RB Leipzig muss sich in der Winterpause sammeln

Lange ist die Bundesliga-Pause nicht. Spätestens nach Weihnachten und Silvester müssen die Roten Bullen schon wieder in den Arbeitsmodus schalten. Dann vielleicht mit ein paar Spielern mehr an Bord. Gegen Leverkusen musste Trainer Ole Werner auf zahlreiche seiner Akteure verzichten. Im neuen Jahr könnten wertvolle Bausteine wie Antonio Nusa und Assan Ouedraogo wieder in den Kader zurückkehren. Wird wichtig sein, denn nach zwei Pleiten in Folge wollen die Sachsen zurück in die Erfolgsspur.

Eigentlich wollte sich RB Leipzig mit einem Sieg ins neue Jahr verabschieden. Daraus wurde allerdings nichts. © Picture Point / Gabor Krieg

20. Dezember, 17.30 Uhr: Conrad Harder UND Romulo stürmen gegen Leverkusen

Weihnachts-Überraschung in der Leipziger Startelf: Ole Werner stellt mit Conrad Harder und Rückkehrer Romulo gleich zwei nominelle Stürmer auf. Weiterhin beackert Tidiam Gomis den Flügel, da Yan Diomande (Afrika-Cup) und der verletzte Johan Bakayoko fehlen. Auch Kasper Hjulmand hat nach dem 2:0 gegen Köln rotiert und bringt mit Loïc Badé, Jeanuël Belocian, Martin Terrier, Nathan Tella und den Ex-Leipziger Patrik Schick gleich fünf Neue rein.

RB Leipzig: Gulacsi - Raum, Lukeba, Orban, Nedeljkovic - Seiwald - Schlager, Baumgartner - Gomis, Harder - Romulo Bayer Leverkusen: Flekken - Belocian, Badé, Andrich - Tella, Tillman, Aleix Garcia, Arthur - Terrier, Hofmann - Schick

Neben Romulo wird auch Conrad Harder in der Startelf stehen. © Picture Point / Gabor Krieg

19. Dezember, 11.19 Uhr: DFL setzt neue Spielansetzungen fest

Ein Spiel findet am Samstagabend in 2025 für RB Leipzig noch statt. Trotzdem geht der Blick natürlich schon auf das neue Jahr. Gut, dass die DFL nun die Spiele bis März terminiert hat. Am 31. Januar empfangen die Sachsen 15.30 Uhr den 1. FSV Mainz 05, am Sonntag, den 8. Februar reisen die Roten Bullen zum 1. FC Köln. Hart: Nur drei Tage später steht das DFB-Pokalspiel beim FC Bayern München auf dem Plan. Am darauffolgenden Sonntag empfangen die Rasenballer zudem den VfL Wolfsburg - das wird eine krasse Woche. Eine Woche später, am Samstag, den 21. Februar kommt es dann zum Kracher-Topspiel daheim gegen Borussia Dortmund. Zum Abschluss des 24. Spieltags reisen die Leipziger am 1. März zudem noch zum Hamburger SV. Anpfiff ist 19.30 Uhr.

Am 21. Februar empfangen die Roten Bullen den BVB. © Picture Point

18. Dezember, 16.08 Uhr: Baku und Romulo zum Topspiel gegen Bayer zurück

Cheftrainer Ole Werner kann im Topspiel wieder auf Ridle Baku (27) und Romulo (23) setzen. "Sie sind Teil des Kaders. Sie sind fit für mehr als zehn Minuten. Wie viele Minuten es am Ende werden, wissen wir nach dem Abschlusstraining", sagte der 37-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Allerdings muss RB Leipzig auf Johan Bakayoko (22) verzichten, der muskuläre Probleme hat. Die Verletzten-Liste der Leipziger ist lang und schmerzhaft. Ihnen fehlen unter anderem Antonio Nusa (20, Syndesmoseband-Problem), Assan Ouédraogo (19, Sehnenproblem im Knie), Viggo Gebel (18, Kreuzbandriss), Ezechiel Banzuzi (20, Muskelproblem im Oberschenkel) und Kevin Kampl (35, private Gründe). Werner möchte trotzdem den siebten Heimspiel-Sieg in Serie mitnehmen, der außerdem Vereinsrekord bedeuten würde. "Ich erwarte ein absolutes Topspiel, trotz der Personalsituation auf beiden Seiten. Weil es zwei Mannschaften sind, die immer nach vorne spielen", kündigte der RB-Trainer an.

Ole Werner (37) erwartet am Samstag ein absolutes Topspiel. © Jan Woitas/dpa

15. Dezember, 10.46 Uhr: Schäfer spricht über mögliche Abgänge

Nach der katastrophalen letzten Saison musste RB Leipzig im Sommer einen großen Umbruch durchführen, um wieder in die Spur zu kommen. Das hat bis hierhin geklappt. Klar aber auch, dass die neuen Topspieler wie Yan Diomande (19) Begehrlichkeiten wecken. Müssen sich die Sachsen schon für den nächsten Umbruch bereit machen? Laut Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer eigentlich nicht. Der 41-Jährige am Sonntag bei "Sky90": "Unser Bestreben nach dem Umbruch ist, einen Kader zu haben, der zwei, drei Jahre zusammensteht. Wir wollen uns weiterentwickeln und das Maximum aus dieser Mannschaft herausholen."

Marcel Schäfer möchte den aktuellen Kader von RB Leipzig gern zusammenhalten. © Jan Woitas/dpa

10. Dezember, 14.16 Uhr: Neue RB-Geschäftsstelle eröffnet

Nach fünf Jahren Plan- und Bauzeit wurde am Mittwoch die neue Geschäftsstelle von RB Leipzig an der dazugehörigen Adresse "Arenablick 1" eröffnet. Dabei waren nicht nur Hunderte RB-Mitarbeitende, sondern auch die Spielerinnen und Spieler sowie geladene Gäste wie aus der Politik und vom DFB. Die Geschäftsstelle umfasst eine Gesamtfläche von 14.500 Quadratmetern und bietet Platz für 300 Mitarbeitende. Auf dem Dach und der Fassade des Gebäudes sind insgesamt 288 Photovoltaikanlagen-Module angebracht.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) kam bei der feierlichen Eröffnung zu Wort. © RB Leipzig

9. Dezember, 16.54 Uhr: Yan Diomande für Afrika-Cup nominiert

Starke Leistungen werden belohnt: Am Samstag gegen Eintracht Frankfurt schnürte er noch den Dreierpack, nun geht es für RB Leipzigs neuen Superstar Yan Diomande auf große Reise. Der 19-Jährige wurde in den Kader der Elfenbeinküste für den Afrika-Cup berufen. Das Turnier findet vom 21. Dezember bis zum 18. Januar in Marokko statt. In Gruppe F treffen Diomande und seine Mitstreiter auf Mosambik (24. Dezember), Kamerun (28. Dezember) und Gabun (31. Dezember). Das bedeutet allerdings auch, dass RB schon beim letzten Bundesligaspiel 2025 gegen Bayer Leverkusen ohne den Ivorer auskommen muss. Ein mögliches Viertelfinale wird am 10. Januar ausgetragen. Sollte die Elfenbeinküste sogar ins Finale kommen, verpasst Diomande auch das Topspiel gegen die Bayern, das am selben Wochenende stattfindet.

Am Wochenende schoss er noch einen Dreierpack für sein Team, jetzt darf Yan Diomande (19) zum Afrika-Cup. © Picture Point / Roger Petzsche

6. Dezember, 17.27 Uhr: Startaufstellung für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt

Ole Werner hat dreimal gewechselt nach dem Pokalsieg über Magdeburg. Peter Gulacsi kehrt ins Tor zurück, Xaver Schlager ersetzt Ezechiel Banzuzi und Kosta Nedeljkovic kommt zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison, verdrängt Lukas Klostermann. RB Leipzig: Gulacsi - Raum, Lukeba, Orban, Nedeljkovic - Seiwald - Baumgartner, Schlager - Diomande, Harder, Nusa Frankfurt: Zetterer - Koch, Theate, Collins - Brown, Chaibi, Dahoud, Kristensen - Doan, Bahoya - Batshuayi

Kosta Nedeljkovic steht erstmals in dieser Saison in der Startelf. © Picture Point / Roger Petzsche

4. Dezember, 11.22 Uhr: Johan Bakayoko gegen Frankfurt wieder eine Option?

Ole Werner stehe gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "im Großen und Ganzen" der gleiche Kader zur Verfügung, wie beim Pokal-Erfolg über Magdeburg. "Johan wird heute trainieren, wird morgen einen richtigen Belastungstest haben und dann gucken wir, ob es bei ihm reicht", sagte Werner über den wegen muskulärer Beschwerden vorm Magdeburg-Spiel kurzfristig ausgefallenen Flügelspieler. "Wir sind guter Dinge, dass er zumindest im Kader sein kann." Romulo (23, Sehnenreizung im rechten Kniebereich) werde demnächst voraussichtlich wieder ans Team herangeführt. "Die Zeichen sind positiver als in den letzten Wochen, dass es in die richtige Richtung geht", so sein Coach.

Johan Bakayoko (22) könnte gegen Frankfurt wieder zur Option werden. © Picture Point/Fromme

1. Dezember, 16.30 Uhr: Ridle Baku fällt verletzt aus

Ganz bitter: Wie RB Leipzig am Montag bekannt gab, hat sich Ridle Baku (27) beim Spiel gegen Gladbach am Freitag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Eine genaue Diagnose stehe noch aus, für das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Magdeburg fällt der Verteidiger aber definitiv aus. Darüber hinaus werden auch Timo Werner (29, muskuläre Probleme), Romulo (23, Sehnenreizung im rechten Kniebereich), El Chadaille Bitshiabu (20, Muskelverletzung), Assan Ouédraogo (19, Sehnenverletzung), Viggo Gebel (18, Kreuzbandriss), der Langzeit-Verletzte Benny Henrichs (28, Achillessehnenriss) sowie Kevin Kampl (35) aus privaten Gründen fehlen.

Wie lang Ridle Baku (27) insgesamt ausfallen wird, ist noch unklar. © PICTURE POINT / S. Sonntag

28. November, 19.30 Uhr: Diese Elf soll Gladbach am Freitagabend schlagen

Am Freitagabend wollen die Roten Bullen die nächsten drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach einfahren. Bei der Aufstellung gibt es dabei keine großen Überraschungen. Nachdem klar war, dass Romulo und Assan Ouedraogo ausfallen werden, stand schon fest, dass Trainer Ole Werner umstellen muss. Für den Brasilianer bekommt erneut Conrad Harder eine Startelf-Chance. Xaver Schlager rückt für Ouedraogo rein. Gladbach startet im Vergleich zum letzten Spiel unverändert. Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks - Castrop, Engelhardt, Netz, Reitz, Neuhaus - Honorat, Tabakovic RB Leipzig: Gulacsi - R. Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, X. Schlager, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa

Conrad Harder (r.) bekommt seine nächste Startelf-Chance. © PICTURE POINT / S. Sonntag

27. November, 19 Uhr: RB-Stars verzaubern Kinderstation im Krankenhaus

Da funkelten die Kinderaugen! Am Mittwochnachmittag besuchten mehrere RB-Profis die Kinderklinik der Leipziger Uniklinik. Mit im Gepäck hatten sie jede Menge Weihnachtsgeschenke und ein offenes Ohr für die kleinen Patienten. "Wir sind in der Kinderklinik, um den Kids, aber auch den Familien und Mitarbeitenden eine Freude zu machen, sie vielleicht auch ein bisschen abzulenken", äußerte sich David Raum (27) und sprach davon, etwas "zurückgeben" zu wollen. Der Kapitän, der zusammen mit seinen Kollegen einige Weihnachtswünsche mitgenommen hat und vielleicht erfüllen kann, traf auch alte Bekannte wieder. Vor einem Jahr lernte er eine Mutter und ihr Baby kennen, das gerade eine Therapie begonnen hatte. "Jetzt steht die letzte Behandlung an und die Kleine darf bald nach Hause. Das zu sehen, hat mich sehr bewegt, geht mir persönlich nah und erdet auch."

Die RB-Profis brachten einige Geschenke mit. © RB Leipzig

Lukas Klostermann (29, l.), Kosta Nedeljkovic (19, M.) und Andrija Maksimovic (18, r.) posieren mit einer Pflegerin und einer Patientin für ein Erinnerungsfoto. © RB Leipzig

Profis wie David Raum (27, r.) und Ridle Baku (27) spielten mit den Kindern. © RB Leipzig

24. November, 10.01 Uhr: Hat Jürgen Klopp nicht den richtigen Job?

Jürgen Klopp (58) ist als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH tätig. Zumindest Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) glaubt aber nicht, dass er dort ewig bleibt. "Ich kann ihn mir einfach nicht als Funktionär vorstellen, der durchs ganze Land reist, nach New York und sich um mehrere Teams kümmert", so Hoeneß am Sonntag im "OMR-Podcast" und ergänzte: "Und ich glaube nicht, dass das langfristig ein gutes Modell ist. Ich glaube auch nicht, dass er das ewig machen wird, das kann ich mir nicht vorstellen." Viel mehr gebe es laut dem 73-Jährigen für Klopp nur eine richtige Aufgabe: "Ich sehe Jürgen Klopp nur auf dem Platz."

Jürgen Klopp (58) ist als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH tätig. © Jan Woitas/dpa

23. November, 14.47 Uhr: Harder in der Startelf gegen Bremen

Conrad Harder bekommt seine Chance! Der Däne steht gegen Werder Bremen in der Startelf, weil Romulo wie erwartet verletzt ist und gar nicht erst mit im Kader steht. Ansonsten gibt es keine Überraschungen in der Startelf von Ole Werner. Wieder steht Yan Diomande für Johan Bakayoko zu Beginn auf dem Platz.

Conrad Harder bekommt gegen Bremen seine Startelf-Chance. © Picture Point / Gabor Krieg

18. November, 10.46 Uhr: Assan Ouedraogo und Ridle Baku vergolden

Für Assan Ouedraogo (19), Ridle Baku (27) und David Raum (27) hätte das abschließende Spiel der WM-Quali nicht besser laufen können. In ihrem heimischen RB-Wohnzimmer gewannen die DFB-Nationalkicker 6:0 gegen die Slowakei, die den Umweg über die Playoffs gehen muss. Sensationell: Ouedraogo kam in der 77. Minute zu seinem ersten A-Länderspiel für den DFB, traf bereits 102 Sekunden später zum 6:0-Endstand - und ist damit jüngster deutscher Debüt-Torschütze seit Klaus Stürmer 1954. Zwölf Zeigerumdrehungen zuvor war auch Baku treffsicher - nur drei Minuten nach seiner Einwechslung. David Raum war zwar an einem Tor direkt beteiligt, stand aber 72 Minuten auf dem Rasen, ehe er von Frankfurts Nathaniel Brown (22) ersetzt wurde.

Assan Ouedraogo (19, M.) traf in seinem ersten Länderspiel zwei Minuten nach seiner Einwechslung. © Jan Woitas/dpa

Auch Ridle Baku (27) war kurz nach seiner Einwechslung erfolgreich. © Christian Charisius/dpa

10. November, 13.51 Uhr: RB Leipzig weiht neuen Fußballplatz in Brasilien ein

RB-Geschäftsführer Johann Plenge (40) war am Wochenende im brasilianischen Bragança Paulista zu Besuch, um dort im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit dem örtlichen RB-Klub ein Fußballfeld für Kinder und Jugendliche zu eröffnen. Sechs Monate lang war neuer Bodenbelag verlegt, neue Tore und Netze gebaut und ein Beleuchtungssystem installiert worden, wobei die Kosten von den beiden Vereinen übernommen wurden. Plenge dazu: "Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen weiteren kleinen Beitrag in diesem fußballbegeisterten Land geschaffen zu haben. Für die Kinder. Für den Fußball."

RB Leipzig und RB Bragantino weihten am Wochenende den gemeinsamen Fußballplatz ein. © RB Bragantino

Nicolas Seiwald (22) ist aus dem Mittelfeld von RB Leipzig im Augenblick nur schwer wegzudenken. Das war nicht immer so. Doch wie Landmann Christoph Baumgartner (26) scheint der Österreicher endlich seine Form gefunden zu haben. In einem hauseigenen Videoformat der Sachsen ließ sich der 22-Jährige jetzt tief in die Karten schauen und stellte sich verschiedenen Zuschauerfragen. Unter anderem beschrieb Seiwald seinen Tagesablauf vor einem Heimspieltag: "Ich steh zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr auf. Dann frühstücke ich zu Hause, bereite mich bisschen vor. 11.45 Uhr treffen wir uns am Stadion, damit wir dann gemeinsam mit dem Bus rüberfahren zum Cottaweg. Da ist dann Mittagessen, in der Pause danach leg ich mich noch einmal hin und dann geht es auch schon los mit der Abschlussbesprechung, wo wir auch die Aufstellung gesagt bekommen."

Nicolas Seiwald (24) performt aktuell richtig gut bei RB Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

1. November, 18.29 Uhr: RB Leipzig auf dem zweiten Platz

Nach dem 3:1-Erfolg über den VfB Stuttgart ist RB Leipzig nach dem neunten Spieltag nicht von dem zweiten Rang zu verdrängen. Am kommenden Samstag geht es für die Sachsen zur TSG Hoffenheim. "Wir wollen hungrig bleiben, dranbleiben. Wir bereiten uns jetzt auf Hoffenheim vor und wollen nachlegen", so Coach Ole Werner (37).

Das schwere Spiel gegen Stuttgart konnte RB Leipzig für sich entscheiden. © Picture Point / Roger Petzsche

1. November, 14.28 Uhr: RB Leipzigs Aufstellung gegen Stuttgart

Spitzenspiel in der Red Bull Arena. Am Samstagnachmittag will RB Leipzig den VfB Stuttgart bezwingen. Trainer Ole Werner setzt dabei nicht wirklich auf Überraschungen, obwohl es im Vergleich zum 4:1 in Cottbus vier Veränderungen gibt. Yan Diomande, Romulo und Antonio Nusa bilden wieder den Angriff. Dahinter siedeln sich Assan Ouédraogo und Christoph Baumgartner an, dicht gefolgt von Nicolas Seiwald und Ridle Baku. In der Abwehr verteidigen Willi Orban, David Raum und Castello Lukeba. Im Kasten steht Peter Gulacsi.

Yan Diomande steht in der Startelf gegen Stuttgart. © PICTURE POINT / S. Sonntag

25. Oktober, 12.08 Uhr: Yan Diomande verrät trauriges Familien-Detail

RB Leipzigs Sommerneuzugang Yan Diomande (18) macht bisher einen sehr guten Eindruck. Für 20 Millionen Euro kam der Ivorer aus Leganes. Dort erzielte er im Mai auch sein erstes Profi-Tor - und weinte danach. Warum? Darüber klärte er im Interview mit der "Sport Bild" auf:

"Kurz bevor ich meinen Vertrag in Spanien unterschrieben habe, ist meine kleine Schwester gestorben. Ich habe deshalb meiner Mutter versprochen, dass ich mein nächstes Tor ihr widmen werde. Eigentlich mag ich es nicht, meine Emotionen zu zeigen, aber nach dem Treffer ist es aus mir einfach herausgebrochen."

Yan Diomande (18) ist sofort eine Verstärkung für RB Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

23. Oktober, 15.58 Uhr: Fällt Johan Bakayoko in Augsburg aus?

RB Leipzig muss beim Auswärtsspiel in Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) möglicherweise auf Stammspieler Johan Bakayoko (22) verzichten. Der Rechtsaußen habe einen Schlag auf die Wade bekommen, bestätigte Trainer Ole Werner (37) am Donnerstag. "Da gucken wir, ob er morgen trainieren kann und wir ihn mitnehmen können." Max Finkgräfe hingegen könnte im Falle weiterer Ausfälle wieder im Kader stehen, ein Einsatz ist aber höchst fraglich. "Max ist wieder mit im Training, wird sicherlich im Laufe der nächsten Woche wieder ein Kandidat für den Kader sein."

Johan Bakayoko (22, l.) könnte in Augsburg ausfallen. © picture point/Sven Sonntag

20. Oktober, 9.45 Uhr: Ole Werner lobt "junge und entwicklungsfähige Mannschaft"

Nach dem Sieg gegen den HSV zeigte Ole Werner (37) sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben eine sehr junge und entwicklungsfähige Mannschaft, die auch mal in einem Spiel schwierige Phasen überstehen muss. Das ist die beste Basis und darauf können wir wirklich stolz sein", sagte er nach dem Spiel. Sonderlob gab es unter anderem auch für den "Man of the Match" Christoph Baumgartner (26), der einen Doppelpack erzielte und mit aktuell vier Treffern seine Torbilanz aus der vergangenen Saison bereits übertroffen hat. Baumgartner ist zufrieden mit seiner Leistung: "Aktuell gelingt es mir, der Mannschaft zu helfen. Diesen Lauf gilt es so lange wie möglich fortzuführen." Der 26-Jährige sieht wie Werner aber auch, dass das Team noch stärker sein könnte. "Wir haben noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Wir können noch besser spielen", räumte er ein.

Christoph Baumgartner (26) glänzte mit zwei Toren im Heimspiel gegen den HSV. © Jan Woitas/dpa

16. Oktober, 16.33 Uhr: Christoph Baumgartner erhält Europäisches Fair-Play-Diplom

Im Rahmen des Länderspiels der österreichischen Nationalmannschaft gegen San Marino in der vergangenen Woche erhielt der Leipziger Offensivmann Christoph Baumgartner (26) das Europäische Fair-Play-Diplom. Er wurde für sein 2022 in Kakule (Uganda) gegründetes Ausbildungszentrum ausgezeichnet, in dem vor allem Frauen unterstützt und gefördert werden. Inzwischen werden vor Ort an der "Baumi Junior School" sogar die Kinder der Frauen unterrichtet. Auch der Bau von Brunnen wird von dem Projekt unterstützt. "Es geht mir nicht darum, mich zu profilieren oder gute PR zu bekommen. Wir haben uns aber mittlerweile dazu entschlossen, das Projekt öffentlich zu machen, um vor Ort noch mehr bewegen zu können", so Baumgartner über sein Engagement.

Christoph Baumgartner (26) wurde mit dem Europäischen Fair-Play-Diplom ausgezeichnet. © Picture Point

14. Oktober, 10.43 Uhr: Stammspieler David Raum und Joker Ridle Baku sichern DFB-Elf Platz 1

Mit David Raum in der Startelf und Ridle Baku als Einwechselspieler in der Nachspielzeit hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend einen wichtigen 1:0-Erfolg in der WM-Quali in Nordirland eingefahren. Damit bleibt das DFB-Team Gruppenerster und ist weiter punktgleich mit der Slowakei, die Luxemburg 2:0 besiegten. Die abschließenden beiden Quali-Spiele kommen gehen am 14. November (in Luxemburg) und am 17. November (gegen die Slowakei) über die Bühne. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM.

Linksverteidiger David Raum (r.) stand beim 1:0 in Nordirland 90 Minuten für Deutschland auf dem Platz. © Christian Charisius/dpa

12. Oktober, 21.12 Uhr: RB Leipzigs Nationalspieler verbuchen Erfolge

Antonio Nusa (20, l.) und Erling Haaland waren gegen Israel ein Super-Team. © IMAGO / NTB

Seit Ende der Woche haben sich mehrere Leipziger während ihrer Länderspielreisen beweisen können und so manchen Erfolg verbucht. So hat Antonio Nusa (20) großen Anteil am 5:0-Kantersieg Norwegens gegen Israel, war an insgesamt drei Toren beteiligt, bereitete zwei für Goalgetter Erling Haaland (25) vor. Die WM-Teilnahme der Skandinavier ist somit (fast) in trockenen Tüchern. Auch für Neuzugang Yan Diomande lief es im WM-Quali-Spiel der Elfenbeinküste richtig gut: Der 18-Jährige gab sein Debüt beim 7:0-Sieg gegen die Seychellen und steuerte direkt einen Treffer bei. Und auch die deutschen Nationalspieler wussten am Freitag gegen Luxemburg zu überzeugen. David Raum (27) leitete mit einem sehenswerten Freistoßtreffer den 4:0-Sieg ein, Ridle Baku (27) stand zum ersten Mal seit vier Jahren wieder für die Nationalelf auf dem Rasen. Über sein Debüt für die U21 durfte sich zwar Assan Ouedraogo (19) freuen, leider aber nicht über einen Sieg. Deutschland musste sich Griechenland mit 2:3 geschlagen geben.

David Raum (27) erzielt eins von vier deutschen Toren gegen Luxemburg. © Tom Weller/dpa

9. Oktober, 14.42 Uhr: RB Leipzig weiht neue Trainingsplätze ein

Auf dem ehemaligen Gelände des BSV Schönau sind drei neue Plätze, ein modernes Funktionsgebäude und eine Naturtribüne für die Kicker von RB Leipzig fertiggestellt worden. Besonders der Nachwuchs wird davon profitieren. "Auf rund 33.400 Quadratmetern sind drei neue Spielflächen entstanden – darunter ein Rollhybridrasen-Großfeld mit Rasenheizung und 800-Lux-Flutlicht, das bereits als Hauptspielstätte unserer U17 in der DFB-Nachwuchsliga dient", schreibt der Bundesligist. Die Kapazität des RBL-Trainingszentrums wächst durch die Erweiterung auf nun elf Plätze.

Die Jugendspieler von RB Leipzig haben nun noch einmal mehr Platz zum trainieren. © Picture Point / Roger Petzsche

5. Oktober, 9.46 Uhr: RB Leipzig spielt jetzt Männerfußball

Nach dem mehr als überzeugenden 1:1 bei Borussia Dortmund durften sich die Spieler von RB Leipzig auch mal selbst loben. Die Mannschaft ist reifer geworden. Spielt, trotz vieler Jugendspieler stabilen Fußball. Fand auch Abwehrmann Ridle Baku (27) nach Abpfiff: "Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Wir haben heute Männerfußball gespielt. Wir sind eine Spitzenmannschaft, das wissen wir, wir haben es nur nicht immer gezeigt. Aber jetzt müssen wir dranbleiben und weiter Schritte nach vorn machen, wir wollen Champions League spielen."

Die Mannschaft um Abwehrmann Ridle Baku (27) ist in den letzten Wochen definitiv reifer geworden. © Picture Point / Roger Petzsche

29. September, 9.03 Uhr: RB Leipzig muss gegen Borussia Dortmund aufrüsten

Vier Siege in den letzten vier Spielen: sowohl der BVB als auch RB Leipzig haben aktuell einen Lauf in der Bundesliga. Jetzt kommt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum großen Aufeinandertreffen. Aber gerade die Rasenballer hatten Glück, dass es beim knappen 1:0 in Wolfsburg geblieben ist. Defensiv ist da aktuell durchaus Lúft nach oben. Weiß auch Ex-Kapitän Willi Orban (32): "Da müssen wir einen Tick bessere Leistung bringen. Das ist natürlich ein Vorteil, dass Dortmund unter der Woche zu Hause gegen eine spanische Mannschaft spielt."

Am Samstag ist RB Leipzig bei Borussia Dortmund zu Gast. © Picture Point / Roger Petzsche

26. September, 12.51 Uhr: Domenico Tedesco schon wieder vor dem Aus?

Erst vier Spiele betreute Domenico Tedesco (40) als Trainer von Fenerbahce Istanbul. Nun könnte die Türkei-Reise für den Coach bald schon wieder beendet sein. Laut der türkischen Tageszeitung "Sabah" ist das kommende Spiel gegen Antalyaspor wohl schon ein Endspiel. Der Grund: zu wenig Erfolg. Fünf Punkte aus drei Ligaspielen sind für den Klub offenbar zu wenig. Zudem machte das 1:3 in der Europa League bei Dinamo Zagreb die Sache nicht gerade leichter.

Die Amtszeit von Domenico Tedesco (40) in Istanbul könnte bald schon wieder zu Ende sein. © Damir SENCAR / AFP

21. September, 10.55 Uhr: Keine Sorge um Ouedraogo

In der jüngeren Vergangenheit hatte Assan Ouedraogo (19) mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Inzwischen ist der Mittelfeldmann wieder genesen und bekam am Samstag beim 3:1 gegen Köln seinen ersten Einsatz von Beginn an. Nach 58 Minuten stockte aber vielen Fans der Atem. Der 19-Jährige lag am Boden, musste ausgewechselt werden. Im Nachgang der Partie erklärte Ouedraogo aber, dass es ein kraftbedingter Wechsel war und nichts kaputt ist: "Ich habe einfach lange nicht gespielt. Jetzt bin ich einfach platt."

Nach knapp 60 Minuten war für Assan Ouedraogo (19) am Samstag gegen Köln aus Kraftgründen Schluss. © PICTURE POINT / S. Sonntag

20. September, 17.29 Uhr: Timo Werner ist zurück im Kader von RB Leipzig

Bereits am Donnerstag war darüber gemunkelt worden, dass Timo Werner (29) wohl gute Chancen hat, erstmals zurück in den Kader von RB Leipzig zurückzukommen. Gut eine Stunde vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Köln am Samstagabend herrschte dann Gewissheit. Der Stürmer sitzt gegen die Geißböcke zunächst auf der Bank, Romulo bekam wie erwartet den Vorzug vor ihm und Conrad Harder. Motivation dürfte dem ehemaligen Deutschen Nationalspieler zudem geben, dass die Fans seine Nominierung direkt mit "Timo Werner"-Sprechchören feierten. Die weitere Startaufstellung: Peter Gulacsi, Yan Diomande, Johan Bakayoko, David Raum, Willi Orban, Castello Lukeba, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner, Ridle Baku, David Raum. Zudem steht Assan Ouedraogo vor seinem Startelf-Debüt für die Roten Bullen.

Timo Werner (29) steht im Kader der Roten Bullen gegen Köln. © Picture Point / Gabor Krieg

18. September, 8.33 Uhr: Im November zieht RB Leipzig um

Zweieinhalb Jahre lang wurde bereits an der neuen Geschäftsstelle von RB Leipzig geschraubt. Jetzt steht endlich auch ein Einzugstermin fest. Am 24. November wollen die Roten Bullen in ihren neuen Protz-Bau, am "Arenablick 1" umziehen.

Auf einer Fläche von 14.500 m² wird die neue Heimat des Klubs auf vier Etagen ordentlich Platz bieten.

An der Ecke Cappastraße/Erich-Köhn-Straße wurde in den letzten Jahren mächtig geschraubt. © RB Leipzig / motivio

15. September, 9.14 Uhr: Schafft es bald ein Talent in den Kader der 1. Mannschaft?

Seit vielen Jahren setzt RB Leipzig besonders auf junge Spieler, die ihr volles Potenzial bei den Sachsen dann entfalten und zu vermeintlich größeren Klubs wechseln. Trotzdem hat es noch immer kein Talent aus der eigenen Akademie geschafft, den Sprung in die 1. Mannschaft zu vollziehen. Das soll sich laut Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) jetzt endlich bald ändern. Mit dem neuen Akademieleiter David Wagner soll nun gewährleistet werden, "dass in den nächsten Jahren ein Spieler regelmäßig im Stadion aufläuft", so Schäfer, "das muss unser Weg sein."

Viggo Gebel (17) hat großes Potenzial, den Sprung in die 1. Mannschaft von RB Leipzig zu schaffen. © Picture Point / Roger Petzsche

11. September, 16.10 Uhr: Wer stürmt gegen Mainz 05?

Samstag (15.30 Uhr/Sky) will RB Leipzig seinen zweiten Saisonsieg in Mainz einfahren. Dort dürfte auch Conrad Harder erstmals zum Einsatz kommen. Wer aber in der Startelf steht, da will sich Ole Werner noch nicht in die Karten schauen lassen. Es sei "denkbar", dass sowohl Harder als auch der andere Neuzugang Romulo gemeinsam beginnen. Denn bei seinem Ex-Verein Sporting Lissabon wurde der Däne auch auf offensiven Halbpositionen eingesetzt. Harder bringe ein spannendes Paket mit, sagte Werner. "Wir wollen ihn so entwickeln, dass er ein Topspieler werden wird - davon sind wir überzeugt."

Conrad Harder (20) steht vor seinem Debüt bei RB Leipzig. © Bildmontage: Ronny Hartmann/AFP ; PICTURE POINT/Sven Sonntag

9. September, 17.55 Uhr: Tedesco wird Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce

Bereits seit Tagen wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Der ehemalige RB-Trainer Domenico Tedesco (39) wird Nachfolger von Coach José Mourinho (62) bei Fenerbahce Istanbul. Nach Angaben des türkischen Klubs unterschrieb Tedesco einen Zwei-Jahresvertrag am Bosporus. Tedesco hatte bis Januar dieses Jahres die belgische Nationalmannschaft trainiert, danach war er ohne Anstellung. Er soll Fenerbahce, die in der vergangenen Saison nur auf dem zweiten Tabellenplatz gelandet waren, nun dabei helfen, wieder an der Champions League teilzunehmen. Diese war unter Mourinho zuletzt verpasst worden.

Der ehemalige Leipzig-Coach Domenico Tedesco (39) hat einen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul unterzeichnet. © Tom Weller/dpa

9. September, 15.50 Uhr: Banzuzi und Haidara fehlen zum Trainingsauftakt

Den Trainingsauftakt vor dem kommenden Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) mussten die Rasenballer mit einem recht schmalen Kader bestreiten. Wie der Klub mitteilte, musste Trainer Ole Werner (37) neben den zehn abgestellten Nationalspielern auch auf Ezechiel Banzuzi (20) verzichten, der nach seinem Mittelhandbruch lediglich individuell trainiert. Ab Mittwoch soll er aber wieder vollumfänglich zum Team stoßen. Amadou Haidara (27) fehlt unterdessen weiterhin mit muskulären Problemen. Der Langzeitverletzte Benjamin Henrichs (28) befindet sich nach seinem Achillessehnenriss noch im Aufbautraining.

Amadou Haidara (27) hat mit muskulären Problemen zu kämpfen. © Harry Langer/dpa

8. September, 11.41 Uhr: Ex-RB-Leipzig-Coach Domendico Tedesco neuer Fenerbahce-Trainer?

Anfang des Jahres musste Domenico Tedesco (39), der unter anderem auch RB Leipzig, Schalke 04 und Erzgebirge Aue trainiert hat, sein Amt als belgischer Nationalcoach niederlegen. Seitdem ist der 39-Jährige ohne Job. Das soll sich laut dem türkischen Medium "Fanatik" jetzt geändert haben. Demnach wird der Deutsch-Italiener neuer Coach von Fenerbahce Istanbul und würde damit in die Fußstapfen von José Mourinho (62) treten. Offiziell bestätigt ist die Meldung noch nicht. Laut dem Bericht soll das aber zeitnah passieren.

Wird Domenico Tedesco (39) neuer Trainer von Fenerbahce Istanbul? © Picture Point / Gabor Krieg

4. September, 13.22 Uhr: Bundesligaspieltage 6 bis 12 zeitgenau terminiert

Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die Bundesligaspieltage 6 bis 12 zeitgenau terminiert. RB Leipzig ist fünf Mal am Samstagnachmittag im Einsatz. Darunter auch am 4. Oktober auswärts bei Borussia Dortmund. Topspiel des Tages wird Eintracht Frankfurt gegen Bayern München um 18.30 Uhr sein. Zudem müssen die Roten Bullen einmal am Sonntag, am 23. November daheim gegen Werder Bremen ran. Ende November am 28. November reisen die Sachsen an einem Freitag zum Auswärtsspiel nach Gladbach.

Das Auswärtsspiel der Roten Bullen bei Borussia Dortmund wird am 4. Oktober um 15.30 Uhr stattfinden. © Picture Point / Roger Petzsche

3. September, 16.31 Uhr: Pokalrunde bei Energie Cottbus terminiert

In der 2. Runde des DFB-Pokals ist RB Leipzig bei Energie Cottbus zu Gast. Inzwischen wurde die Partie auch genau terminiert. Demnach wird am 28. Oktober um 20.45 Uhr angestoßen. Im Free-TV läuft die Begegnung allerdings nicht sondern nur bei Sky. Stattdessen wird Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) frei empfangbar sein. Am Folgetag überträgt die ARD 1. FC Köln gegen FC Bayern München (20.45 Uhr).

In der 2. Runde des DFB-Pokals reist RB Leipzig zu Energie Cottbus. © Tom Weller/dpa

1. September, 13.26 Uhr: Robert Ramsak schließt sich Eintracht Braunschweig an

RB Leipzig hat am Deadline Day alle Hände voll zu tun, den Kader für die Saison fit zu machen. Während unter anderem Conrad Harder kommen soll, wurde am Montag ein weiterer Spieler verabschiedet. Wie die Sachsen am Mittag verkündeten, schließt sich Talent Robert Ramsak (18) leihweise Zweitligist Eintracht Braunschweig an.

Robert Ramsak (18) soll Spielpraxis sammeln und wurde deshalb von RB Leipzig nach Braunschweig ausgeliehen. © Picture Point / Roger Petzsche

31. August, 22.32 Uhr: Entscheidung um Timo Werner laut Medienbericht gefallen

Seit Wochen beschäftigt die Personalie Timo Werner (29) die Verantworlichen bei RB Leipzig. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll in dem Fall nun eine Entscheidung getroffen worden sein. Demnach soll der Stürmer vorerst in Leipzig verbleiben. Nächsten Sommer endet sein Vertrag. Spätestens dann könne er immer noch ablösefrei wechseln.

Sagt vorerst offenbar nicht adieu: Timo Werner (29) bleibt RB Leipzig wohl erhalten. © Jan Woitas/dpa

31. August, 14.35 Uhr: Arthur Vermeeren wird nach Frankreich verliehen

Arthur Vermeeren (20) von RB Leipzig spielt in dieser Saison in Frankreich. Der sächsische Fußball-Bundesligist verleiht den 20 Jahre alten Belgier an Olympique Marseille. RB hatte Vermeeren zunächst selbst in der vergangenen Saison auf Leihbasis von Atlético Madrid verpflichtet und in diesem Sommer gekauft. Vermeeren sei ein hochtalentierter Spieler, der in seinem Alter Spielpraxis benötige, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Der 20-Jährige Vermeeren soll mehr Spielpraxis sammeln. © Tom Weller/dpa

28. August, 15.18 Uhr: Werner hofft auf Reaktion seiner Mannschaft gegen Heidenheim

Das 0:6 in München tat weh. Am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim möchte RB Leipzig für Wiedergutmachung sorgen. "Ich freue mich darauf, in unserem eigenen Stadion zu spielen. Für uns ist der klare Auftrag, eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Das bedeutet nicht, dass in jeder Phase alles perfekt laufen muss, aber wir müssen uns als Team anders präsentieren", so der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag. Spannend: Da sich Xavi Simons (22) kurz vor dem Wechsel nach Tottenham steht, wird sich die Startaufstellung der Rasenballer zwangsläufig anders gestalten.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) ist guter Dinge, dass die Rasenballer am Samstag gewinnen werden. © Picture Point / Roger Petzsche

28. August, 10 Uhr: Eljif Elmas kurz vor Rückkehr zu Neapel

Dass Elif Elmas (25) keine Zukunft bei RB Leipzig haben wird, steht schon lange fest. Doch bislang war nicht klar, zu welchem Klub der Rasenball-Flop wechseln würde. Laut "Sky" steht der Mittelfeldmann kurz vor einer Rückkehr zur SSC Neapel. Im Gespräch ist eine einjährige Leihe mit Kaufoption. Die Italiener sollen aber das komplette Gehalt des Nordmazedoniers übernehmen, was in erster Linie der wichtigste Punkt für die Sachsen war. Sollte der Deal über die Bühne gehen, hätte der Bundesligist wieder einen Spieler von der Abgangsliste.

Eljif Elmas (25) kehrt offenbar nach Neapel zurück. © Picture Point / Roger Petzsche

25. August, 15.49 Uhr: Christoph Baumgartner vor Wechsel nach England?

Innerhalb des Trainingslagers in Donaueschingen machte RB Leipzigs Christoph Baumgartner (26) eigentlich deutlich klar, dass er ein Roter Bulle bleiben und sich durchsetzen will. Nachdem er gegen den FC Bayern München aber wieder nur als Joker randurfte, werden Gerüchte lauter, dass es den Österreicher doch nach Österreich ziehen können. Laut dem Transfermarkt-Experten Sacha Tavolieri soll konkret der Glasner-Klub Crystal Palace Interesse haben. Ausgang offen.

Christoph Baumgartner (26) ist nicht zufrieden mit seiner Einsatzzeit bei RB Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

23. August, 16.11 Uhr: Amadou Haidara kurz vor Wechsel nach Spanien?

Seit Anfang 2019 spielt Amadou Haidara (27) für RB Leipzig. In diesem Sommer stehen die Zeichen klar auf Abschied. Zuletzt gab es bereits Gerüchte, der Nationalspieler Malis könnte sich Paris FC anschließen. Jetzt hat wohl auch ein spanischer Klub seine Fühler ausgestreckt. Laut "africafoot.com" soll Real Sociedad ganz nah dran sein, den Mittelfeldmann verpflichten zu können. Haidara hat bei den Sachsen noch Vertrag bis 2026. Der Bundesligist müsste ihn also jetzt verkaufen, um noch Geld mit ihm zu machen.

Amadou Haidara (27) wird RB Leipzig in diesem Sommer wohl verlassen. © Picture Point / Gabor Krieg

21. August, 14.26 Uhr: Ole Werner spricht über Auftaktspiel beim FC Bayern

Jetzt wird es ernst! Am Freitagabend (20.30 Uhr/SAT.1) geht die Bundesliga wieder los. RB Leipzig ist zu Gast bei Meister FC Bayern München. Im vergangenen Dezember verloren die Sachsen mit 1:5. Seitdem hat sich aber viel getan. Ein mittelschwerer Umbruch ist bei RB passiert. Neuer Coach, neue Spieler. "Eine große Herausforderung wartet auf uns – das Eröffnungsspiel der Bundesliga in München. Es ist aber ebenfalls die perfekte Gelegenheit, unser Spiel zu zeigen und im besten Fall etwas Zählbares mitzunehmen", so Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Dass die Aufgabe maximal hart wird, ist klar. Dennoch wollen die Rasenballer (begleitet von über 6200 Fans) mit breiter Brust nach München fahren. Werner: "Wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen, gleichzeitig ist es wichtig, früh ins Pressing zu gehen und hohe Ballgewinne zu erzielen. Außerdem wird es entscheidend sein, auch auswärts in München Fußball zu spielen und stets klare Lösungen parat zu haben."

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) reist durchaus optimistisch zum FC Bayern. © Jan Woitas/dpa

18. August, 16.33 Uhr: Tschüss Leipzig, hallo Spanien - André Silvas Abgang ist fix

Nun ist es offiziell. Wie RB Leipzig bekannt gab, verlässt André Silva (29) den Verein.

Den Stürmer zieht es zu dem spanischen Erstliga-Aufsteiger FC Elche. Auch wenn keine Vertragsdetails bekannt sind, soll die Ablöse dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro hoch sein.

Nachdem sein Abgang bereits vermutet wurde, steht nun fest, André Silva verlässt RB Leipzig. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

17. August, 15.15 Uhr: André Silva wohl mit Klub einig - aber nicht mit Werder Bremen!

Schon seit geraumer Zeit möchte RB seinen Stürmer André Silva loswerden. Jetzt soll es eine Einigung mit einem interessierten Klub geben. Und der heißt nicht Werder Bremen! Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano ist sich der 29-jährige Portugiese mit dem spanischen LaLiga-Aufsteiger FC Elche über einen Wechsel einig. Und auch zwischen den Vereinen soll der Deal so gut wie durch sein.

Soll vor einem Wechsel zum FC Elche stehen: André Silva. © Picture Point / Gabor Krieg

16. August, 17.32 Uhr: RB Leipzig müht sich in Sandhausen zum Weiterkommen

Durch Tore der Neuzugänge Yan Diomande und Ezechiel Banzuzi sowie E-Kapitän Willi Orban und dem abwanderungswilligen Xavi Simons haben die Roten Bullen ihr Pokalspiel in Sandhausen 4:2 gewonnen. Dabei lagen die Sachsen zweimal in Rückstand, gingen erst in der 79. Minute erstmals in Führung. Alle Infos im Artikel "Erlösung kurz vor Schluss: RB Leipzig nach völlig verrückter Halbzeit eine Runde weiter".

Ezechiel Banzuzi (r.) brachte RB in der 79. Minute erstmals in Führung. © Uwe Anspach/dpa

16. August, 14.30 Uhr: Diese Elf soll den SV Sandhausen im DFB Pokal bezwingen

Um 15.30 Uhr startet RB Leipzig in die 1. DFB-Pokal-Runde. Coach Ole Werner kündigte an, die bestmöglichste Elf auf den Rasen zu schicken. Gut eine Stunde vor dem Anpfiff steht fest, welche er damit gemeint hat. Im Tor startet wie angekündigt Maarten Vandevoordt. Davor verteidigen Willi Orban, David Raum und Castello Lukeba. Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Ridle Baku bilden das Mittelfeld. Im Offensivbereich sind Antonio Nusa, Xavi Simons, Lois Openda und Yan Diomande unterwegs.

Unter anderem Xavi Simons (m.) steht gegen den SV Sandhausen in der Startelf. © Jan Woitas/dpa

16. August, 11.20 Uhr: Romulo vorerst noch nicht dabei

Am Freitag verkündete RB Leipzig offiziell den Transfer von Romulo (23), der Benjamin Sesko (22) im Sturm ersetzen soll. Beim DFB-Pokalspiel am Samstagnachmittag beim SV Sandhausen ist der Angreifer aber noch nicht dabei. Nachdem die medizinischen Tests vom Brasilianer absolviert wurden, stehen noch die Leistungstests aus. Geht dort alles rund, ist er möglicherweise für den Ligastart in der kommenden Woche beim FC Bayern München schon eine Option.

15. August, 14.55 Uhr: Sandhausen-Coach stapelt tief

Am Samstagnachmittag empfängt der SV Sandhausen RB Leipzig in der ersten Runde des DFB Pokals. Die Favoritenrolle scheint klar verteilt: es trifft ein Regionalligist auf einen Bundesligisten. Entsprechend tief stapelte Sandhausen-Coach Olaf Janßen (58) auch vor der Partie: "Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg ist sehr gering, das wissen wir. Wir wollen nach Abpfiff dennoch stolz auf unsere Leistung sein. Wir können Leipzig mit dem gewohnt intensiven Spiel und hohem Pressing erwarten. Die brutale Geschwindigkeit, das Attackieren der letzten Linie und die individuelle Klasse sind eine Menge Waffen, die auf uns zukommen."

Sandhausen-Coach Olaf Janßen (58) rechnet sich nicht viel gegen RB Leipzig aus. © IMAGO / Sportfoto Rudel

15. August, 11.38 Uhr: RB Leipzig holt Stürmer Romulo

Als Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko (22) hat RB Leipzig mit Romulo (23) seinen direkten Nachfolger präsentiert. Alle Infos im Artikel "Älter, kleiner, billiger: RB Leipzig holt Sesko-Ersatz".

Romulo (23) hat bis 2030 unterschrieben. © RB Leipzig/motivio

12. August, 14.30 Uhr: Wagner mit klarem Ziel bei RB Leipzig

Seit Juli leitet David Wagner (53) die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig, möchte dort Großes erreichen. "Mein großer Traum ist es, einen Spieler aus unserer Akademie nachhaltig in die erste Mannschaft zu integrieren, der über Jahre hinweg in der Bundesliga spielt und eine echte Rolle übernehmen kann. Das ist eine Herausforderung, die in über zehn Jahren noch nicht erreicht wurde. Genau deshalb bin ich hier", so der ehemalige Trainer im Gespräch mit "Sport1". Eine Rückkehr an den Spielfeldrand schließt der frühere Trainer dagegen aus. Wagner: "Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Jeder Tag ist jetzt neu, spannend und aufregend – das war es als Trainer zuletzt nicht mehr. Ich mache etwas Neues, und das finde ich super."

David Wagner (53) war unter anderem schon als Trainer beim FC Schalke 04 tätig. © Matthias Balk/dpa

12. August, 8.30 Uhr: Andre Silva zurück zu Werder Bremen?

Ganz klar, Andre Silva (29) soll RB Leipzig in diesem Sommer verlassen und nicht in sein letztes Vertragsjahr gehen. Schon seit längerer Zeit steht ein erneuter Wechsel zu Werder Bremen im Raum. Das vergangene halbe Jahr verbrachte er an der Weser, hatte dort aber nicht wirklich Erfolg. Dennoch scheint eine Rückkehr wahrscheinlich. Laut "Bild" wird bereits verhandelt. Inzwischen sind die Sachsen offenbar auch bereit, Bremen finanziell entgegenzukommen. Demnach könnte Silva eine Abfindung - ähnlich wie Yussuf Poulsen (31) - bekommen, damit Werder das dann niedrigere Gehalt des Stürmers stemmen kann. Da die Norddeutschen offensiv dringend nachlegen müssen, könnte es schon bald zu einer Entscheidung kommen.

Andre Silva (29) soll RB Leipzig unbedingt in diesem Sommer verlassen. © Picture Point / Roger Petzsche

11. August, 15.30 Uhr: Janis Blaswich verlässt RB Leipzig

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal durch: Janis Blaswich (34) verabschiedet sich nach drei Jahren aus Leipzig und wechselt zum Ligarivalen Bayer Leverkusen. Der Schlussmann kam 2022 vom niederländischen Klub Heracles Almelo in die Messestadt, wo er anschließend 64 Pflichtspiele absolvierte, den verletzten Peter Gulacsi (35) zwischenzeitlich würdig vertrat und sich dafür mit dem DFB-Pokalsieg 2023 sowie einer DFB-Nominierung für zwei Freundschaftsspiele belohnte. Vergangene Saison war der 34-Jährige bereits an den FC Red Bull Salzburg ausgeliehen. Unterm Bayer-Kreuz ist der Torwart vermutlich als Ersatz für Neuzugang Mark Flekken (32) eingeplant. Dem Vernehmen nach soll die Werkself dafür zwei Millionen Euro plus mögliche Boni nach Sachsen überweisen.

Janis Blaswich (34) zieht es nach Leverkusen. © Tom Weller/dpa

11. August, 13.29 Uhr: Wird er der Nachfolger von Benjamin Sesko?

85 Millionen Euro hat RB Leipzig für Benjamin Sesko kassiert. Klar ist, dass die Sachsen jetzt einen Nachfolger brauchen. In der Gerüchteküche taucht im Zuge dessen jetzt immer wieder der Name Franculino (21) vom FC Midtjylland auf. Der Linksfuss soll unter anderem aber auch vom der AS Rom und vom FC Everton gejagt werden, könnte eine Option sein. Romulo (23) von Göztepe und Fabio Silva (22) von den Wolverhampton Wanderers sind aber auch weiterhin in der Verlosung.

Franculino (21) könnte in Leipzig die Nachfolge von Benjamin Sesko antreten. © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

10. August, 9.45 Uhr: Benjamin Sesko verabschiedet sich

Nur zwei Jahre wollte er in Leipzig bleiben, bevor er nun den nächsten Schritt in der Premier League wagt. Benjamin Sesko hat RB für Manchester United verlassen. In 87 Pflichtspielen markierte der 22-Jährige 39 Tore und 8 Assists für die Roten Bullen.

Nun hat sich der Slowene auch noch von den Fans verabschiedet: "Vielen Dank an alle bei RB Leipzig und an die Fans für die vergangenen zwei Jahre. Ich nehme viele besondere Momente mit – wie mein erstes Tor in der Red Bull Arena, das letzte in unserem Stadion gegen den FC Bayern oder unseren Supercup-Sieg in München. Ich bin dem Club und allen Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich unter Top-Bedingungen weiterentwickeln zu können." Und weiter: "Der Schritt damals von Salzburg nach Leipzig und in die Bundesliga war genau richtig. Die Roten Bullen werden für immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich werde den Weg des Clubs und den meiner ehemaligen Teamkollegen aufmerksam weiterverfolgen. Einmal Leipzig, immer Leipzig!"

Benjamin Sesko stürmt nun für Manchester United in der Premier League. © Picture Point / Roger Petzsche

9. August, 12.40 Uhr: RB Leipzigs Test vor dem Test

Am Samstagabend (18 Uhr) findet für RB Leipzig die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der kommenden Woche statt. Es geht gegen den französischen Erstligisten RC Lens, dem Ex-Verein von Lois Openda. Spannend: Weil Trainer Ole Werner unbedingt alle seine Spieler vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Rasen sehen möchte, wird am Nachmittag hinter verschlossenen Türen schon einmal gegen die Franzosen gespielt - und unter anderem ist auch Timo Werner mit dabei. Der 29-Jährige sollte eigentlich kein Spiel mehr für die Sachsen machen, da ihm nahelegt wurde, den Klub zu wechseln. Nun könnte es überraschend doch noch einen Einsatz im RB-Trikot geben.

Beim Geheimtest am Samstagnachmittag ist wohl auch Timo Werner mit dabei. © Picture Point / Roger Petzsche

9. August, 12.16 Uhr: Benjamin Sesko wechselt zu Manchester United

Nachdem mehrere Premier League-Klubs in den vergangenen Wochen Interesse an Leipzigs Nummer 30 Benjamin Sesko (22) bekundet haben, ist es nun endlich fix: Der slowenische Nationalspieler wird den Verein nach zwei Jahren verlassen und sich Manchester United anschließen. Der Wechsel zu den Red Devils bringt den Roten Bullen 76,5 Millionen Euro Ablösegebühr plus 8,5 Millionen Euro Boni ein. Dazu kommen noch potenzielle Zusatzleistungen.

Benjamin Sesko (22) verlässt RB Leipzig zur neuen Saison. © Jan Woitas/dpa

5. August, 20.08 Uhr: Gaming-Wunderkind verlässt RB Leipzig

Nach fünf Jahren ist Schluss: Das eFootball-Wunderkind Anders Vejrgang (19) verlässt das Team von RBLZ Gaming zum 31. August. Mit Leipzig ist er mehrfach Weltmeister geworden und mittlerweile einer der besten EA FC-Spieler der Welt. "Jede Trophäe erzählt eine Geschichte - und deine wird unvergessen bleiben. Danke, Anders!", so der Klub. Doch ganz ist die Geschichte noch nicht auserzählt. Der 19-Jährige wird vom 7. bis 10. August bei der FC Pro Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien ein letztes Mal für RB antreten.

Anders Vejrgang (19) wird ab September neue Wege in der Gaming-Welt gehen. © IMAGO / Beautiful Sports

5. August, 14.15 Uhr: Jetzt wird es richtig wild im Sesko-Poker

Am Vormittag sah noch alles danach aus, als würde Newcastle United das Rennen um RB Leipzigs Benjamin Sesko machen. Nun ist laut "Bild" Manchester United doch mit einem ersten Angebot in den Transfer-Poker eingestiegen. Die Red Devils bieten demnach 80 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Slowenen. Ähnlich viel wie Newcastle, die Berichten nach noch fünf Millionen Euro mehr bieten. Angeblich liegt es jetzt an Sesko, zu welchem Klub er lieber wechseln wollen würde. Beim Training am Dienstag ist er weiterhin individuell unterwegs, um Verletzungen zu vermeiden.

Für welchen Klub wird sich Benjamin Sesko entscheiden? © Picture Point / Roger Petzsche

5. August, 13.47 Uhr: Wechsel von Amadou Haidara wird konkreter

RB Leipzig hat im Mittelfeld inzwischen ein ziemliches Überangebot. Die Rückkehr von Xaver Schlager (27) sorgt dafür, dass Amadou Haidara (27) in Zukunft deutlich weniger Chancen auf einen Startelfplatz haben würde. Deswegen war schon früh klar, dass die Zeichen in diesem Sommer klar Richtung Abschied gehen. Zumal der Vertrag des Nationalspielers von Mali im kommenden Jahr ausläuft. Wie bereits berichtet, scheint Paris FC, die sich ebenfalls im Red-Bull-Kosmos befinden, Interesse an einer Verpflichtung zu haben. Ein konkretes Angebot soll es aber noch nicht geben. Dennoch scheint inzwischen auch der Spieler selbst nicht unabgeneigt zu sein, Leipzig nach über sechs Jahren zu verlassen.

Amadou Haidara (27) wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Sommer einen neuen Klub anschließen. © Picture Point / Gabor Krieg

5. August, 11.30 Uhr: RB Leipzigs Benjamin Sesko kurz vor Wechsel zu Newcastle United

Mit einem ersten Angebot über 80 Millionen Euro für Benjamin Sesko (22) soll Newcastle United in den letzten Tagen bei RB Leipzig abgeblitzt sein. Laut "Sky" haben die Engländer nun die Summe noch einmal deutlich erhöht. 80 Millionen Euro an fester Ablöse plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen sollen im Raum stehen. Ein Angebot, mit dem die Sachsen wohl offenbar leben können. Dem Bericht nach ist Arsenal London inzwischen komplett aus dem Rennen um Sesko ausgestiegen. Von Manchester United, dem zuletzt auch ein Interesse am Slowenen nachgesagt wurde, soll es noch immer kein offizielles Angebot gegeben haben. Sollte der Deal mit Newcastle unter den Konditionen durchgehen, würde sich Sesko als teuerster Transfer der RB-Geschichte in eine Liga mit Josko Gvardiol begeben. Der Kroate wechselte 2023 für ebenfalls insgesamt 90 Millionen Euro zu Manchester City. Allerdings sollen dort ebenfalls noch Bonuszahlungen vereinbart worden sein.

Benjamin Sesko (22) steht wohl kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United. © Picture Point / Roger Petzsche