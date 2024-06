Großes Zittern bei RB Leipzig wegen Dani Olmos Klausel

Benjamin Sesko (21) auf dem Sprung - weg aus Leipzig? © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Immer wieder betonten die Transfer-Verantwortlichen der Roten Bullen in der Vergangenheit, dass junge Talente oft nur dann einem Wechsel zusagen, wenn sie eine Ausstiegsklausel in den Vertrag geschrieben bekommen.

Dies ist auch bei Benjamin Sesko (21) der Fall. Das Geburtstagskind vom gestrigen Freitag hat erst eine Bundesliga-Saison hinter sich und vor allem zum Ende der Spielzeit mit sieben Treffern in den abschließenden sieben Partien viel Aufmerksamkeit generiert. Insgesamt kommt er in Leipzig auf 20 Torbeteiligungen in 42 Begegnungen.

Nachdem sich der Marktwert der 1,95 Meter großen Sturmkante laut transfermarkt.de innerhalb eines Jahres auf 50 Millionen Euro verdoppelt hat, wird seine 65 Millionen hohe Klausel immer interessanter für Interessenten.

RB arbeite laut "Sky" aber intern an einer Verlängerung mit Sesko, möchte ihm in diesem Zug auch die Klausel abkaufen. Dem Slowenen winkt also so oder so mehr Geld - in Leipzig oder einem noch größeren Topklub.