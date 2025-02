Harter Elfmeter, aber: RB Leipzig wirft Wolfsburg raus und steht im Halbfinale!

Leipzig - DFB-Pokal-Viertelfinale! RB Leipzig hatte den VfL Wolfsburg am Mittwochabend zu Gast. Über 90 Minuten war es eine sehr ansehnliche Begegnung, weil beide Teams oft den Abschluss suchten. Am Ende reichte ein harter Elfmeter zum 1:0-Sieg der Sachsen, die dadurch in der nächsten Runde stehen.