Hoeneß vs. Löw! Stuttgart fordert RB Leipzig zum Finalkampf!

Stuttgart - Das wohl wichtigste Spiel der Saison für RB Leipzig und die Fragezeichen könnten nicht größer sein. Denn beim Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwochabend beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr/Sky) scheint alles möglich. Hat es Interimstrainer Zsolt Löw (45) innerhalb weniger Tage geschafft, der Mannschaft Selbstvertrauen einzuimpfen?

Seit vergangenen Sonntag ist Zsolt Löw (45) neuer Trainer von RB Leipzig. Hat er seine Philosophie der Mannschaft schon beigebracht? © Picture Point / Roger Petzsche

Hoffnungsvoll klang er in jedem Fall auf der Pressekonferenz am Dienstag.

"Wir haben die Chance, in nur zwei Spielen einen Titel zu holen. Mein Ansatz war es, alles zu geben, was wir haben, damit ich nach diesen sieben Wochen gehen kann und wir gemeinsam unsere Ziele erreicht haben – das war die Botschaft, die ich vermittelt habe", so Löw.

Der 45-Jährige steht für offensiven Fußball. Der klassische RB-Stil eben, der den Sachsen in den letzten Wochen und Monaten abhandengekommen ist. Doch in der Kürze der Zeit wird er kaum einen kompletten Turnaround eingeleitet haben.

Viel mehr wollte er an "kleinen Stellschrauben" drehen, um das Spiel der Rasenballer wieder effektiver zu machen. Gerade seine Offensive brauche aber "viele Einzelgespräche", um zu alter Stärke zurückzufinden. Die Zeit dafür gab es natürlich noch nicht.

Ob der erhoffte neue Impuls also wirklich schon gesetzt wurde, wird sich final erst am Abend klären.