Ist er bald wieder mit Ex-Kollege vereint? Die Schlager-Lage bei RB Leipzig spitzt sich zu

Leipzig - Gegen Union Berlin ( 1:3 ) stand Xaver Schlager (28) in der Startelf, machte allerdings wie viele seiner Teamkameraden auch ein eher mittelmäßiges Spiel. Trotzdem zeigt sein Einsatz über 90 Minuten, wie wichtig er für RB Leipzig ist. Dass er nächstes Jahr trotzdem noch bei den Sachsen spielt, ist fraglich.

Xaver Schlager (28) lässt sich bei seiner Zukunftsentscheidung sehr viel Zeit. Da werden andere Klubs natürlich neugierig. © Soeren Stache/dpa

Denn trotz mehrerer öffentlicher Sticheleien, unter anderem von Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41), der gern sehr schnell eine Entscheidung vom Österreicher haben würde, gibt es weiterhin noch keine Einigung über eine Vertragsverlängerung.

Schlagers Arbeitspapier läuft noch bis zum kommenden Sommer. Dann dürfte er ablösefrei gehen, was definitiv nicht im Interesse der Roten Bullen ist.

"Die Zeit gestehen wir ihm zu. Irgendwann muss man dann aber auch zusammenfinden", so Schäfer zuletzt etwas dringlicher. Denn logisch: Andere Klubs beobachten die Situation des Leipziger Vizekapitäns sehr genau.

Laut Transferexperte Gianluca Di Marzio (51), der besonders den italienischen Markt gut im Auge hat, scheint Juventus Turin definitiv nicht uninteressiert zu sein, den 28-Jährigen zu verpflichten.

Dann würde - sollte der Transfer im Winter schon über die Bühne gehen - Schlager auf seinen alten Teamkollegen Lois Openda (25) treffen, der im Sommer an die Alte Dame ausgeliehen wurde.