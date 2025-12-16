Bedenkliche Situation: Wie sehr muss RB Leipzig um seinen Kapitän kämpfen?

Leipzig - Seine Führungsrolle ist sicherlich einer der Gründe, warum es bei RB Leipzig in dieser Saison wieder deutlich besser läuft. David Raum (27) hat als Kapitän der Sachsen das Kommando auf dem Platz übernommen, geht vollends in der Rolle auf und treibt seine Mitspieler regelmäßig zur Bestleistung an. Die Sachsen wollen Raum unbedingt behalten, was im Sommer aber schwierig werden könnte.

David Raum (27) dürfte wohl im kommenden Sommer für unter 40 Millionen Euro zu haben sein. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie "Sky" berichtet, sinkt die Ausstiegsklausel nach der Saison auf unter 40 Millionen Euro, was gerade für einige Klubs aus England überhaupt keine große Hürde mehr darstellen sollte.

Raum hat noch Vertrag bis 2027 beim Bundesligisten. Sollte ein Verein bereit sein, die vereinbarte Summe zu zahlen, könnten die Roten Bullen nicht viel machen.

Die Devise lautet also: den 27-Jährigen zum Bleiben bewegen. Grundsätzlich sieht es dahingehend gut aus.

Raum ist zufrieden in Leipzig, hätte sicherlich auch im vergangenen Sommer gehen können, als sich die Sachsen komplett neu aufstellten und sich nicht einmal für einen europäischen Wettbewerb qualifizierten.

Doch der Verteidiger blieb, wollte beim Neuanfang mitwirken. Ein gutes Zeichen. Die aktuellen Erfolge in der Liga - mit dem Ausblick auf die Champions League im kommenden Jahr - hilft natürlich auch immens.