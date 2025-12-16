Komplettausfälle bei RB Leipzig für dieses Jahr

Leipzig - Am Samstagabend kommt es in der Red Bull Arena zum Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen (18.30 Uhr/Sky). Die letzte Partie des Jahres wird den Spielern noch einmal alles abverlangen. Schon jetzt scheint aber klar zu sein, wer bei den Sachsen fehlen wird.

Ezechiel Banzuzi (20) wird RB Leipzig in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. © Picture Point / Roger Petzsche

Am Dienstag beim Training fehlten sowohl Ezechiel Banzuzi (20) als auch Antonio Nusa (20) komplett.

Banzuzi hatte sich vergangene Woche im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, fiel gegen Union Berlin deshalb überraschend aus.

Wie die Sachsen nun mitteilten, wird er in diesem Jahr auch nicht mehr auflaufen.

Gleiches gilt wohl für Goalgetter Nusa, der am Dienstag nicht einmal individuell trainieren konnte und seine Syndesmoseband-Verletzung im linken Sprunggelenk wohl noch auskurieren muss.

Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Wie bereits angekündigt, konnte Benjamin Henrichs (28), der sich im vergangenen Jahr gegen den FC Bayern München einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, zumindest teilintegrativ das Mannschaftstraining absolvieren.

Zudem konnten der zuletzt schmerzlich vermisste Romulo (23) und El-Chadaille Bitshiabu (20) große Teile des kompletten Mannschaftstrainings bestreiten und sind demnach wahrscheinlich Optionen für Samstag.