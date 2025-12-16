Komplettausfälle bei RB Leipzig für dieses Jahr
Leipzig - Am Samstagabend kommt es in der Red Bull Arena zum Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen (18.30 Uhr/Sky). Die letzte Partie des Jahres wird den Spielern noch einmal alles abverlangen. Schon jetzt scheint aber klar zu sein, wer bei den Sachsen fehlen wird.
Am Dienstag beim Training fehlten sowohl Ezechiel Banzuzi (20) als auch Antonio Nusa (20) komplett.
Banzuzi hatte sich vergangene Woche im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, fiel gegen Union Berlin deshalb überraschend aus.
Wie die Sachsen nun mitteilten, wird er in diesem Jahr auch nicht mehr auflaufen.
Gleiches gilt wohl für Goalgetter Nusa, der am Dienstag nicht einmal individuell trainieren konnte und seine Syndesmoseband-Verletzung im linken Sprunggelenk wohl noch auskurieren muss.
Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Wie bereits angekündigt, konnte Benjamin Henrichs (28), der sich im vergangenen Jahr gegen den FC Bayern München einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, zumindest teilintegrativ das Mannschaftstraining absolvieren.
Zudem konnten der zuletzt schmerzlich vermisste Romulo (23) und El-Chadaille Bitshiabu (20) große Teile des kompletten Mannschaftstrainings bestreiten und sind demnach wahrscheinlich Optionen für Samstag.
RB Leipzigs große Verletztenliste vor dem Spiel gegen Leverkusen
Klar ist aber auch, dass die Roten Bullen wohl froh sein werden, dass es endlich in die Winterpause geht. Willi Orban (33) und Ridle Baku (27), der nach seiner Verletzung des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk weiter an seinem Comeback arbeitet, konnten nur individuell trainieren. So langsam gehen den Sachsen halt die Spieler aus.
Gegen Union am Freitag musste Trainer Ole Werner (37) schon auf Spieler wie Timo Werner (29) zurückgreifen, der zuletzt nicht einmal mehr im Kader stand. Gegen formstarke Leverkusener wird es nicht weniger als volle Stärke brauchen. Aber auch Yan Diomande (19) und Amadou Haidara (27) werden aufgrund ihrer Teilnahme am Afrika Cup fehlen.
