Ist Rose noch der Richtige für RB Leipzig? "Glaube nicht, dass sich was ändert, wenn er entlassen wird"

Leipzig - Volle Konzentration bei RB Leipzig ! Am Mittwoch ist der wohl wichtigste Tag der laufenden Saison für den Klub. Die Sachsen empfangen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale des DFB Pokals (20.45 Uhr/ZDF). Ein Endspiel - in mehrerlei Hinsicht.

Marco Rose (48) steht bei RB Leipzig in der Kritik. Wie lange darf der Trainer noch weitermachen? © Jan Woitas/dpa

Denn nach der sportlichen Talfahrt steht Trainer Marco Rose (48) extrem in der Kritik. Für die kommende Partie hat er von Vereinsboss Marcel Schäfer (40) eine Jobgarantie bekommen.

Doch wie sieht es bei einer erneuten Niederlage aus? Besonders, wenn die Mannschaft wieder so desolat spielt wie beim 1:5 gegen den VfL Wolfsburg?

Für den Fall der Fälle würde Roger Schmidt (57) wohl schon in den Startlöchern stehen. Doch eigentlich möchte man mit Rose den "Turnaround" schaffen.

Viele Experten diskutierten in den letzten Tagen über die Situation in Leipzig. Nicht wenige verteidigten den Coach, der aber die Mannschaft irgendwie nicht mehr in die Balance zu kriegen scheint.

"Ich glaube nicht, dass sich etwas ändert, wenn er entlassen wird", ist sich beispielsweise der ehemalige Fußballprofi Thomas Strunz (56) sicher. "Das hätte für die Mannschaft keine Bedeutung", so der Europameister von 1996 bei "Sky 90". Fußball-Funktionär Fredi Bobic (53) stimmte dem zu. Er fände es ebenfalls "total falsch", Rose jetzt zu feuern.