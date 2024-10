Ist wieder in der zweiten Runde Schluss? RB Leipzig komplett verändert gegen St. Pauli

Leipzig - "Letztes Jahr sind wir viel zu früh ausgeschieden", stellte RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48) am Montag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli am Dienstag (18 Uhr/Sky) fest. In der Vorsaison war in der zweiten Runde nach einem 0:1 gegen den VfL Wolfsburg Schluss. Im aktuellen Wettbewerb soll es anders laufen.