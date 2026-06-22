Jetzt fix! Abstiegs-Trainer darf Champions-League-Klub coachen

Leipzig - Was sich längst abgezeichnet hatte, ist nun perfekt: Martín Demichelis (45) wird neuer Trainer bei RB Leipzig .

Martín Demichelis (45) ist neuer Trainer von RB Leipzig. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Der frühere Spieler des FC Bayern München hat am Cottaweg einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, wie die Roten Bullen mitteilten.

Demichelis tritt somit wie erwartet die Nachfolge des freigestellten Ole Werner (38) an.

"Mit Martín Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (42). "Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig und zur globalen Ausrichtung."

Allerdings war der Argentinier jüngst auch mit RCD Mallorca in die zweite spanische Liga abgestiegen. Die Mallorquiner verlässt er mit einem Punkteschnitt von 1,5 und dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten drei Millionen Euro.