Kader, neue Saison: Jetzt wird es richtig wichtig bei RB Leipzig!

Leipzig - Nach der Saison ist vor der Saison! Am Mittwoch wollen sich die Verantwortlichen von RB Leipzig zusammensetzen, um unter anderem über die Kaderplanung zu sprechen.

Die Chancen auf einen Verbleib in der Bundesliga stehen aber wohl zumindest nicht schlecht.

Bei Sesko sieht die Lage zumindest etwas anders aus. Zwar ist der Stürmer vertraglich bei den Sachsen gebunden, dürfte aber per Ausstiegsklausel für um die 75 Millionen Euro gehen. Laut seinem Berater Elvis Basanovic wurde noch keine Entscheidung getroffen.

In erster Linie geht es darum, einen großen Teil des aktuellen Teams zusammenzuhalten. Zwei der wichtigsten Personalien: Xavi Simons (21) und Benjamin Sesko (20).

Benjamin Sesko (20) ist international heiß begehrt. Die Roten Bullen wollen den Stürmer aber unbedingt halten. © Picture Point / Gabor Krieg

Doch der Kader wird nicht das einzige Thema bleiben. Es wird auch über die abgelaufene Saison diskutiert, in der zumindest das Minimalziel Platz vier und die Champions League erreicht wurden.

Aber natürlich schielt man auch etwas nach Leverkusen, wie es Rose zuletzt bereits sagte. Die Frage wird also sein: An welchen Stellschrauben müssen die Roten Bullen drehen, um ebenfalls so eine Fabelsaison auf den Rasen zu bekommen?

Kontinuität ist dabei erneut ein wichtiges Stichwort. Mit der Vertragsverlängerung von Benjamin Henrichs (27) wurden erste Weichen gestellt.

Zudem sagte Rose, dass er, trotz Interesse von anderen Klubs, definitiv nächstes Jahr die Leipziger trainieren wird.

Eine wichtige Grundausrichtung, um in der kommenden Spielzeit vielleicht ganz oben angreifen zu können.