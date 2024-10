Kann RB Leipzigs Sesko dieses verlockende Angebot wirklich ausschlagen?

Leipzig - "Benjamin Sesko hatte Angebote aus der Premier League, die bei über 70 Millionen Euro lagen", legte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (49) zuletzt in einem Interview offen. Trotzdem wurde bei RB Leipzig alles dafür getan, den Stürmer zu halten - mit Erfolg! Doch diese Garantie gibt es für die kommende Saison definitiv nicht mehr.

Benjamin Sesko (21) ist international heiß begehrt. In diesem Sommer konnte RB Leipzig den Stürmer noch halten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der 21-Jährige wird, bleibt er verletzungsfrei, in den nächsten Jahren eher deutlich begehrter werden. Wettbewerbsübergreifend sechs Treffer und drei Vorlagen gelangen ihm in dieser Saison bereits. Doch es ist nicht unbedingt die Quote, die viele Klubs hellhörig werden lässt.

Der 1,95 Meter große Slowene ist auch pfeilschnell, kopfballstark, entwicklungsfähig! Werden die richtigen Schalter umgelegt, ist da noch ganz viel Potenzial nach oben.

Das weiß man in Leipzig natürlich auch, weshalb Sesko auch bis 2029 gebunden wurde. Doch die Vergangenheit zeigt, dass unverschämte Angebote schnell einmal zum Umdenken bewegen können.

Und laut "Bild" darf der Angreifer gehen, wenn im kommenden Sommer jemand erfolgsabhängige 75 Millionen Euro auf den Tisch legt. So viel also, wie in diesem Sommer fast schon geboten wurde.

Immer wieder werden Gerüchte laut, dass gerade Arsenal London massives Interesse hat, mit Sesko langfristig einen Stürmer zu binden, der ähnlich viele Tore schießen könnte, wie Erling Haaland (24) bei Manchester City. Natürlich ein verlockendes Angebot.