Keine Lust mehr auf RB Leipzig? Ein Spieler trifft im Sommer eine große Entscheidung!

Leipzig - Die Saison biegt für die Mannschaften langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein! RB Leipzig hat schon längst begonnen, sich Gedanken um den Kader für die kommende Spielzeit zu machen. Ein großer Baustein in der Planung der Roten Bullen ist dabei Benjamin Henrichs (27).

RB Leipzig würde gern mit Benjamin Henrichs (27, r.) verlängern. Doch der Verteidiger zögert. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Vertrag des variablen rechten Verteidigers läuft im kommenden Jahr aus. Die Sachsen wissen, was sie am Nationalspieler haben, und würden ihn gern länger in den eigenen Reihen sehen.

Sportdirektor Rouven Schröder (48) hat der Spielerseite bereits ein umfangreiches Angebot vorgelegt. Der Abwehrmann müsste nur noch unterzeichnen - doch das tut er nicht, zumindest noch nicht!

Henrichs wartet! Der Rasenballer möchte offenbar erst nach der kommenden Europameisterschaft eine Entscheidung treffen. RB hingegen hätte gern schon vorher Gewissheit, um im Sommer rechtzeitig auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können.

Denn: Entscheidet sich der 27-Jährige gegen eine Vertragsverlängerung, soll er im Sommer definitiv verkauft werden. Aktuell beträgt sein Marktwert um die 20 Millionen Euro. Fünf Millionen Euro mehr, als der Bundesligist 2021 an AS Monaco überwies.

Trainer Marco Rose (47): "Ich würde mich freuen, wenn es unter Dach und Fach ist. Solange es das nicht ist, machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie es weitergehen kann und was mögliche Optionen sind."