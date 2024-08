Kurz vor dem Deadline Day: Was passiert jetzt noch bei RB Leipzig?

Leipzig - Am Montag ging dann alles ganz schnell. Arthur Vermeeren (19) hat sich RB Leipzig angeschlossen, kommt per Leihe mit Kaufpflicht von Atletico Madrid und soll im defensiven Mittelfeld Konkurrenz machen. Damit sind die Transferaktivitäten der Roten Bullen in diesem Sommer vielleicht aber noch nicht beendet.