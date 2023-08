Wie heiß ist der BVB-Flirt mit RB Leipzigs Poulsen?

Leipzig - "Ich möchte bleiben! Ich habe noch ein Jahr bei RB und könnte an keinem besseren Ort sein", so die starken Worte von RB Leipzigs Yussuf Poulsen (29) in der Sommerpause. Doch jetzt tut sich plötzlich ein Tor auf, das den Stürmer möglicherweise doch noch zum Nachdenken bewegt. Bundesligakonkurrent Borussia Dortmund hat angeklopft.