Das Ende eines verdienten Spielers von RB Leipzig

Leipzig - Es ist wohl Zeit, Abschied zu nehmen! Marcel Halstenberg (31) wird RB Leipzig mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Sommer verlassen. Ihn zieht es zurück in seine Heimat.

Marcel Halstenberg (31) wird RB Leipzig wohl schon in der kommenden Woche verlassen. © Hendrik Schmidt/dpa

Zweitligist Hannover 96 ist kurz davor, sich die Dienste des Verteidigers zu sichern. "Halste" soll der neue Abwehrchef der Niedersachsen werden.

Dafür müssen laut "Bild" nur noch ein bis zwei Millionen Euro Ablöse zusammenkommen, dass der 31-Jährige sogar deutlich unter seinem Marktwert von 3,5 Millionen Euro gehen dürfte.

Eine Tür, die die Sachsen für ihren verdienten Spieler aber auch gerne aufmachen. Und nicht nur, weil mit El Chadaille Bitshiabu (18) bereits ein passender Ersatz gefunden wurde, der in der kommenden Woche in Leipzig landet.

Halstenberg hat für die Roten Bullen viel getan in all den Jahren. 2015 vom FC St. Pauli gekommen, machte er 240 Spiele für die Rasenballer, erlebte zwei Pokalsiege mit und kämpfte sich sogar nach seiner schlimmen Verletzung nach 323 Tagen Ausfallzeit zurück in den Kader.

Dazwischen gab es etliche Gerüchte um einen Wechsel. Borussia Dortmund soll ganz nah an einer Verpflichtung dran gewesen sein. Nun wird es offenbar Hannover - vor allen Dingen aus privaten Gründen. Mit Ehefrau Franziska steht er kurz vor dem Einzug in ein neues Haus in der Nähe der Stadt. Bruder Benjamin und seine Schwiegereltern wohnen gleich um die Ecke.

Dafür verzichtet der bodenständige Familienmensch, trotz laufendem Vertrag bis 2024, sogar auf viel Geld und die Champions League.