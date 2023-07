Millionen-Premiere für Eberl: Transferphase, "die ich so noch nicht erlebt habe"

Bruneck (Italien) - Zu Beginn des zweiten Tages im Trainingslager von RB Leipzig in Südtirol hat Sportgeschäftsführer Max Eberl (49) die aktuell spannendsten Themen beantwortet.

... die bisherige Transferphase: "Ich habe 16 Transfers gemacht, das ist eher ungewöhnlich für mich und habe ich so noch nicht erlebt. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umsetzen können. Ich glaube, dass sie uns sehr ruhig und gut gelungen ist."

Mit orangefarbenem Sweatshirt, kurzer grauer Jogginghose und weißen Turnschuhen zeigte sich Eberl am Donnerstag zum Auftakt des Trainingslagers. Mit im Gepäck: seine rechte Hand, Sportdirektor Rouven Schröder (47).

Für 43 Millionen Euro wechselte Lois Openda (23) vom RC Lens nach Leipzig. © Picture Point/Roger Petzsche

... Rekord-Neuzugang Lois Openda: "Wir haben gesehen, dass er sehr viele Tore machen kann, eine gute Schnelligkeit und großen Tiefgang sowie eine Unberechenbarkeit hat. Wenn er im Stillstand steht und daraus beschleunigt, ist das außergewöhnlich. Er hat ein gutes Näschen und Mut. Ein Stürmer, der uns auf jeden Fall weiterbringt, aber natürlich nicht vergleichbar mit Christo, er ist ein ganz anderer Typ."

... die harten Verhandlungen mit Lens wegen Openda: "Wir haben unseren klaren Rahmen und Vorgaben, die wir erfüllen wollen. In Ausnahmefällen muss man aber schauen, ob man über diesen kleinen Schritt hinausgeht. Wenn das nicht gereicht hätte, hätten wir auch abgebrochen. Lens war ein harter Verhandlungspartner, wir waren genauso hartnäckig."

... die Leihen ohne Kaufoption von Fabio Carvalho und Xavi Simons: "Man kann entscheiden, ich will den Spieler nicht, weil ich ihn nur leihen könnte. Eine Leihe bedeutet aber auch eine Chance: Du bekommst Spieler, die du vielleicht nicht bekämst, die extrem großes Potenzial haben und uns auf jeden Fall in der Saison weiterbringen. Wenn man Spieler emotional binden kann, hat man eine Chance, sie in Zukunft fest zu verpflichten."