RB Leipzig: Eberl hofft, dass Gvardiol Medizinchecks "nicht hinter unserem Rücken gemacht" hat

Wie schon Trainer Marco Rose (46) am Donnerstag sei er sehr überrascht von den Gerüchten rund um einen bereits absolvierten sowie einen weiteren anstehenden Medizincheck des Kroaten. "Wie man sieht, Josko ist hier, also entspricht es nicht der Wahrheit!"

Dass die Citizens Interesse am Innenverteidiger angemeldet haben, kann Eberl bestätigen. Doch er macht in einer Gesprächsrunde am Rande des Trainingscamps auch klar, dass das nichts zu heißen hat.

Geschäftsführer Max Eberl (49, M.) hat große Hoffnung, dass der kroatische Innenverteidiger in Leipzig bleiben wird. © Picture Point / Roger Petzsche

Tatsächlich spiele auch der sehr überraschende Verkauf von Dominik Szoboszlai (22) eine tragende Rolle, der für Sicherheit gesorgt hat. Immerhin hat der FC Liverpool so 70 Millionen Euro in die RB-Kasse gespült. "Wir brauchen das Geld nicht notwendigerweise und dementsprechend können wir ganz gelassen schauen, was passiert", so Eberl.

Unabhängig davon würde man es natürlich auch sportlich am liebsten sehen, wenn der Innenverteidiger ein Bulle bleibt. Dann seien die Transferaktivitäten auch abgeschlossen. "Wenn Josko bleibt, dann werden wir nix mehr machen!" Und die Hoffnung auf seinen Verbleib sei groß: "Dafür kämpfen wir!"

Man sei dennoch offen, werde sich niemandem in den Weg stellen. Aber: "Wir haben unsere Vorstellungen, die wollen wir umgesetzt wissen. Und wenn die nicht umgesetzt werden, dann wird Josko bei uns bleiben."

Für den Fall der Fälle sind die Roten Bullen aber natürlich ebenfalls vorbereitet. Es besteht Interesse an Castello Lukeba (20) und Lutsharel Geertruida (23).