Minutenlanger Sinnlos-Check! VAR-Ärger für RB Leipzig nach "Handspiel"

Schiedsrichter Frank Willenborg (2.v.r.) wartete - viel zu lang - aufs Zeichen des VAR und stand dann selbst zu lang am Bildschirm.

Es passierte in der 8. Minute. Lois Openda rannte im Mainzer Strafraum nach Steilpass zur Torauslinie, wollte den Ball in Richtung des Elfmeterpunkts bringen. Andreas Hanche-Olsen stand allerdings im Weg, blockte die halbhohe Flanke ab.

Frank Willenborg zögerte nicht, zeigte sofort auf den Punkt - Strafstoß für RB also! Doch der Kölner Keller checkte die Szene. Zurecht, denn der Norweger bekam die Kugel ganz klar nicht an Hand oder Arm, sondern lediglich an die Hüfte.

Schon in der ersten Zeitlupe hat man dies erkannt, alle weiteren Wiederholungen waren fast überflüssig. Trotzdem wurde der Schiedsrichter vollkommen sinnlos vom VAR an den Bildschirm geschickt. Aber auch der Leiter von bis dato 86 Bundesliga-Partien brauchte lange, um zur richtigen Entscheidung "kein Elfmeter" zu kommen. Insgesamt vergingen drei Minuten des unnötigen Wartens.

Für RB war es auch im Anschluss ein großes Geduldsspiel gegen extrem defensiv eingestellte Mainzer, die - Obacht, Leipzig - in ihren vergangenen sieben Spielen immer getroffen hatten.

Die Leipziger hatten das große Ziel, gegen den Tabellen-Sechzehnten den 16. Saisonsieg zu feiern und den BVB vorm Klassiker am Abend in München ordentlich unter Druck zu setzen.