Nach Abschied von Schalke 04: RB Leipzigs Krauß hat wohl neuen Klub

Leipzig - RB Leipzig dünnt seinen Kader weiter aus. Tom Krauß (22), der eben erst mit der deutschen U21 bei der EM ausgeschieden ist, schließt sich ab der kommenden Saison wohl wie erwartet dem 1. FSV Mainz 05 an.

Tom Krauß (22) spielte eine starke Saison beim FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler, der noch RB Leipzig gehört, spielt demnächst aber wohl für den 1. FSV Mainz 05. © Fabian Strauch/dpa

Wie der "Kicker" berichtet, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis beide Klubs den Wechsel verkünden. Der Spieler selbst und die Rheinhessen hätten sich bereits geeinigt.

Jetzt geht es nur noch um die Ablösesumme. Dort wird Leipzigs Sportboss Max Eberl (49) wohl auf eine ähnlich hohe Summe pochen, wie sie der FC Schalke 04 hätte zahlen müssen, wenn die Kaufpflicht gegriffen hätte.

Durch den Abstieg der "Königsblauen" war die Klausel allerdings nichtig geworden. Nun wird Mainz die geforderten rund vier Millionen auf den Tisch legen.

Ins Profil von FSV-Coach Bo Svensson (43) passt Krauß jedenfalls. Der 22-Jährige präsentierte sich gerade letzte Saison als echter Mentalitätsspieler. Zudem könnten die Mainzer mögliche Abgänge von Anton Stach (24) oder Leandro Barreiro (23) kompensieren.

"In Leipzig ist die Konkurrenz enorm, ich brauche aber jetzt ein Umfeld, in dem ich möglichst viel spielen kann und gefördert werde", so Krauß zuletzt. Die Möglichkeit würde er beim Bundesligisten aus Rheinland-Pfalz sicherlich bekommen.

Neben Mainz hatten auch Borussia Mönchengladbach und der in letzter Sekunde vor dem Abstieg gerettete FC Everton aus der englischen Premier League ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen.