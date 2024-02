Nach dramatischem Endspiel: Nächster Kracher für RB Leipzigs Jugend!

RB Leipzigs U19 um Weltmeister Winners Osawe (17) bekommt es in der Youth League mit Real Madrid zu tun. © Picture Point / Gabor Krieg

Allerdings hat das Team von Ex-Profi Sebastian Heidinger (38) nur ein Spiel im Achtelfinale der Youth League.

Dieses muss der RB-Nachwuchs um U17-Weltmeister Winners Osawe (17) in der spanischen Hauptstadt am 27./28. Februar im "Estadio Alfredo di Stefano" spielen.

Der Sieger trifft dann im Viertelfinale (12./13. März) auf den Sieger der Partie AC Mailand gegen SC Braga. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

"Mit Real Madrid haben wir den nächsten, sehr attraktiven Gegner in der Youth League. Es werden wieder neue Erfahrungen für die Jungs sein, die sie mitnehmen können. Das Ziel bleibt weiterhin, das Spiel zu gewinnen und ins Viertelfinale einzuziehen", sagte RB-Nachwuchsleiter Manuel Baum (44).

Die Spiele der K.-o.-Phase werden in nur einer Begegnung entschieden. Halbfinale und Endspiel werden in einem Finalturnier vom 19. bis 22. April im Colovray-Stadion in Nyon ausgetragen.

Die U19 von RB hatte sich beim dänischen Meister FC Midtjylland erst im Elfmeterschießen durchgesetzt und erstmals das Achtelfinale erreicht.