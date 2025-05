Nach Europa-Klatsche: So kurios geht es jetzt für RB Leipzig weiter

Leipzig - Wie schnell kann RB Leipzig jetzt wieder auf null stellen? Die Saison ist vorbei. Am Ende steht der enttäuschende Platz sieben . Das internationale Geschäft wurde verpasst. Hinter dem Kader und der Trainerposition lauern Fragezeichen. Und trotzdem steht jetzt erst einmal ein PR-Trip an, der so gar nicht passt.

Spieler wie Xavi Simons (22), die im Sommer so gut wie sicher RB Leipzig verlassen werden, müssen trotzdem jetzt mit zur PR-Tour nach Brasilien. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn nach der mehr als schwierigen Saison ist die Intention vieler Spieler jetzt sicherlich, sich neu zu ordnen und ja, auch über die Zukunft nachzudenken.

Doch stattdessen trifft sich die Mannschaft bereits am Mittwoch wieder am Cottaweg zum Training. In einer Konstellation, die so über den Sommer hinaus sicher nicht bleiben wird.

Am Freitag hebt dann der Flieger nach São Paulo in Brasilien ab, wo unter anderem am 28. Mai ein Testspiel gegen Neymar-Klub FC Santos auf dem Plan steht.

Abgerundet wird das Ganze durch mehrere Trainingseinheiten und PR-Termine, wo Fotos mit Spielern wie Xavi Simons (22), die den Verein fast sicher verlassen werden, gemacht werden.

Die sogenannte "Post Season Tour" wurde vereinbart, als RB noch auf Champions-League-Kurs war und die Hoffnung bestand, einige Leistungsträger zu halten. Jetzt könnte der Mannschaftsausflug zur ziemlichen Farce werden.