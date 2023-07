Neue Liga, neuer Rasen, neue Spielstätte: Alles anders bei RB Leipzigs Frauen!

Und weiter: "Durch den hohen Faseranteil des Rasens wird der Boden zusätzlich stabilisiert und ermöglicht so eine durchgehend hohe Belastbarkeit. Dadurch entstehen neben dieser Stabilität und Belastbarkeit auch eine höhere Ebenflächigkeit und eine längere Haltbarkeit, was den Rasen insgesamt auch nachhaltiger macht."

"Bei dieser Technologie werden Kunstfasern mit einer Spezialmaschine in einer Tiefe von ca. 18 cm wortwörtlich in den Naturrasen eingenäht", heißt es auf der Website der Roten Bullen .

Das Frauenteam der Roten Bullen führte in der vergangenen Saison souverän die Tabellenspitze an und wurde verdient Meister. © RB Leipzig

Wer Lust hat die Rasenballer-Frauen in der kommenden Saison live zu sehen, wird sicherlich Gelegenheit dazu bekommen.

Die Gesamtkapazität aus Steh- und Sitzplätzen inklusive der mobilen Westtribüne wird 2015 Plätze umfassen. Mit 874 Sitzplätzen sind künftig mehr als doppelt so viele Sitzplätze wie in der alten Spielstätte im Stadion am Bad in Makranstädt vorhanden.

Und: Zwei Top-Heimspiele gibt es bereits im Oktober am Cottaweg zu sehen!

Die Pokalgewinnerinnen vom VfL Wolfsburg kommen in der zweiten Oktoberwoche nach Leipzig. Der FC Bayern München ist eine Woche später zu Gast.