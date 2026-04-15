Neue RB-Chefin Haenni: Deshalb steht die Champions League über allem bei Leipzig

Leipzig - Tatjana Haenni (59) hat sich für die ersten drei Jahre ihrer Amtszeit als Geschäftsführerin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig drei klare Ziele gesetzt.

Tatjana Haenni (59) beim DFL-Neujahrsempfang. Die neue Chefin von RB Leipzig hat sich für ihre ersten Jahre viel vorgenommen. © Florian Wiegand/dpa

Der Klub soll lokal tiefer verankert werden und eigene Talente sollen es endlich in die Bundesliga-Mannschaft schaffen.

"Wir müssen unsere Einnahmesituation verbessern. Wir haben noch nicht alle VIP-Bereiche ausgebucht, es gibt Luft beim Ticketing, Merchandising und auch im Sponsoring", sagte die 59-Jährige der "Sport-Bild".

Zur Finanzierung des Klubs ist die Qualifikation für die Königsklasse alternativlos, will man nicht jedes Jahr die besten Spieler verkaufen.

"Aus finanzieller Sicht ist die Champions League essenziell für uns. Wenn wir das nicht erfüllen, haben wir bei der Kaderplanung eine andere Ausgangslage", sagte die Schweizerin, die seit 1. Januar in Leipzig ist.

Innerhalb von drei Jahren könnte Leipzig auch Meister werden. Diese Wette würde sie - wie einst Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (†78) - mit Bayern-Patron Uli Hoeneß (74) abschließen. Beim Einsatz wäre sie "bei einem Franciacorta, einem italienischen Schaumwein. Ich wette aber nicht gerne, ich überzeuge lieber mit Taten."