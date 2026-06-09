09.06.2026 18:46 "Werde mir den Wecker schon stellen": So will RB-Coach Werner die Spiele seiner WM-Fahrer verfolgen

Am Donnerstag startet die WM 2026 und RB-Coach Ole Werner will alle Spiele seiner WM-Fahrer verfolgen. In einem Interview verriet er nun, wie das gehen soll.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Am Donnerstag ist es endlich so weit: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika startet die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Einer, der dann so viele Spiele wie möglich sehen möchte, ist RB-Leipzig-Coach Ole Werner (38). In einem Interview verriet dieser nun, wie er dies bei vier Zeitzonen bewerkstelligen will - und wer seiner Meinung nach das Zeug zum WM-Sieger hat.

Wie viele andere fiebert auch RB-Cheftrainer Ole Werner (38) der WM 2026 entgegen. Die Spiele seiner WM-Fahrer will er sich allesamt anschauen. © Jan Woitas/dpa "Das ist schon etwas Besonderes. Erstmal die besten Spieler der Welt, aber jeder spielt ja auch für sein Land", sagte der Cheftrainer über die WM. "Obwohl du jetzt im Beruf Fußballtrainer bist und sich dein Blick dadurch bisschen verändert, hast du das trotzdem bei einer WM noch, dass du morgens aufstehst und trotzdem irgendwie Bock hast, abends Deutschland zu gucken." Spätestens ab der K.O.-Phase wolle Werner alle wichtigen Spiele live mitnehmen, in der Gruppenphase wahrscheinlich noch das eine oder andere weglassen. Viel wichtiger jedoch: Die Partien seiner WM-Fahrer will er sich nicht durch die Lappen gehen lassen, auch wenn dann eben mal Österreich mit Nicolas Seiwald (25) und Xaver Schlager (28) erst um 4 Uhr morgens auf Algerien trifft. RB Leipzig RB-Leipzig-Blog: Leipziger Nachwuchstalent wechselt zum 1. FC Köln "Dafür werde ich mir den Wecker schon stellen. Die Spiele unserer Jungs werde ich schon alle gucken", so der Coach.

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