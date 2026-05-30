Die vielleicht einzige Niederlage der Saison, die RB Leipzig egal ist
Pretoria - Am Samstagabend reist RB Leipzig per Flieger zurück nach Sachsen. Die Werbetour in Südafrika ist schon wieder vorbei. Verabschiedet wurde sich mit einer Niederlage und einem Knall.
Am Freitagabend unterlag der Bundesligist den Mamelodi Sundowns vor 17.800 Zuschauern mit 1:3. Samba Konaté (17) sorgte für die 1:0-Halbzeitführung der Rasenballer. Nach Wiederanpfiff fingen sich die neu zusammengewürfelten Roten Bullen drei Gegentreffer.
Aber völlig egal, so zumindest der Anschein. Denn beim Testkick nach der Saison und vor dem Sommerurlaub ging es um etwas ganz anderes. Eindruck machen, neue Fans gewinnen und die Mentalität der Südafrikaner aufsaugen.
Scheint alles gelungen zu sein, denn die Leipziger feierten mit den gegnerischen Fans nach Abpfiff eine wahre Party. Es wurde gesungen und gelacht.
Auf ihrer Website veröffentlichten die Sachsen Videos der Szenen. Es hat den Eindruck, als hätten die Sundowns die afrikanische Champions League wie vor einer Woche direkt noch einmal gewonnen.
Ständig wurde Pyro gezündet. Die Spieler lagen sich in den Armen, alles wirkte wie ein großes Fest. Eine Pleite, die den Rasenballern vermutlich absolut egal sein wird.
RB Leipzig verabschiedet sich in die Sommerpause
Jetzt haben sich die Spieler, die nicht mit bei der Fußball-Weltmeisterschaft sind, erst einmal Urlaub verdient.
RB tanzt in der kommenden Saison wieder auf drei Hochzeiten, spielt erneut Champions League und möchte auch im DFB-Pokal weit kommen. Dafür muss Sportboss Marcel Schäfer (41) beim Kader in der Breite noch etwas tun. Zudem ist nicht klar, ob Leistungsträger wie Yan Diomande (19) auch noch in der kommenden Saison das Trikot der Rasenballer tragen werden.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa