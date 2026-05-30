Die vielleicht einzige Niederlage der Saison, die RB Leipzig egal ist

Pretoria - Am Samstagabend reist RB Leipzig per Flieger zurück nach Sachsen. Die Werbetour in Südafrika ist schon wieder vorbei. Verabschiedet wurde sich mit einer Niederlage und einem Knall.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (38) war sicherlich nicht böse, weil seine Jungs das Testspiel verloren haben. © Uwe Anspach/dpa

Am Freitagabend unterlag der Bundesligist den Mamelodi Sundowns vor 17.800 Zuschauern mit 1:3. Samba Konaté (17) sorgte für die 1:0-Halbzeitführung der Rasenballer. Nach Wiederanpfiff fingen sich die neu zusammengewürfelten Roten Bullen drei Gegentreffer.

Aber völlig egal, so zumindest der Anschein. Denn beim Testkick nach der Saison und vor dem Sommerurlaub ging es um etwas ganz anderes. Eindruck machen, neue Fans gewinnen und die Mentalität der Südafrikaner aufsaugen.

Scheint alles gelungen zu sein, denn die Leipziger feierten mit den gegnerischen Fans nach Abpfiff eine wahre Party. Es wurde gesungen und gelacht.

Auf ihrer Website veröffentlichten die Sachsen Videos der Szenen. Es hat den Eindruck, als hätten die Sundowns die afrikanische Champions League wie vor einer Woche direkt noch einmal gewonnen.

Ständig wurde Pyro gezündet. Die Spieler lagen sich in den Armen, alles wirkte wie ein großes Fest. Eine Pleite, die den Rasenballern vermutlich absolut egal sein wird.