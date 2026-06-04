Wechsel im Sommer? So groß ist die Kader-Aufgabe von RB Leipzigs Schäfer

Leipzig - Lange Sommerpause für RB Leipzig ! Nach der erfolgreichen Werbetour durch Südafrika , die allerdings mit einer Testspielpleite endete, sind die Sachsen in den wohlverdienten Urlaub gegangen. Für Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) werden es allerdings spannende Wochen werden.

Brajan Gruda (22) möchte gern bei RB Leipzig bleiben, die Roten Bullen würden ihn gern halten. Es fehlt nur die finanzielle Einigung mit Brighton. © PICTURE POINT / Jürgen Fromm

Der Kader für die kommende Spielzeit muss zusammengestellt werden. Die Rasenballer sind durch die Teilnahme an der Champions League wieder in drei Wettbewerben unterwegs.

Sinnvoll also, dass die Mannschaft auch in der Breite gut aufgestellt ist. Zuvor muss allerdings die intern geforderte Transfersumme erzielt werden.

Mögliche Abgänge von Yan Diomande (19) oder Castello Lukeba (23) könnten das Problem schnell lösen, wären aber schmerzhaft.

Richtig interessant wird es bei den möglichen Verstärkungen. Zadok Yohanna (18) stand bis zuletzt auf der Liste der Roten Bullen. Doch der Offensivmann wird sich wohl Brighton anschließen.

Mit den Engländern haben die Leipziger aktuell auch intensiven Kontakt. Es geht um eine feste Verpflichtung von Brajan Gruda (22), der im letzten halben Jahr durchaus eine Verstärkung für die Sachsen war.

Laut "Sky" steht es um eine Einigung positiv, zumindest wenn der Transfer noch nicht komplett festgezurrt wird, weil das die Ausgabenhöhe des Bundesligisten sprengen würde. Eher angepeilt: Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht.