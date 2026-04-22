Ole Werner mit RB Leipzig in die Champions League - und trotzdem vor dem Aus?

Leipzig - Vier Spieltage vor dem Saisonende sieht es gut aus für RB Leipzig ! Mit drei Punkten Vorsprung vor dem VfB Stuttgart und fünf Zählern vor der TSG Hoffenheim stehen die Sachsen auf Platz drei, was die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Auch natürlich ein Verdienst von Trainer Ole Werner (37) - dessen Zukunft aber trotzdem offen ist?

Sitzt Ole Werner (37) auch in der kommenden Saison noch auf der Bank bei RB Leipzig? © Picture Point / Roger Petzsche

Zumindest geht das aus einem Bericht der "Sport Bild" hervor. Demnach steht und fällt wohl ziemlich viel mit der Teilnahme an der Königsklasse. Ein Ziel, das intern mit "internationalem Geschäft" zu Beginn der Saison eher schwammig formuliert wurde, jedoch klar festgestanden haben soll.

Fliegen die Sachsen im Schlussspurt noch aus den Top vier, wolle man in Leipzig wohl ganz genau darüber nachdenken, ob Werner noch der Richtige für die großen Aufgaben des Klubs ist.

Weiterhin würde es auch um die allgemeine Entwicklung des Klubs gehen. Die Schwächephase der Rasenballer zuletzt - unter anderem das 1:2 gegen Mainz daheim - soll den Klub-Bossen gar nicht gefallen haben.

Auch, dass gegen die Top-Klubs der Liga nur zwei Siege und zwei Unentschieden geholt wurden, während auf der anderen Seite fünf Niederlagen zu Buche standen, entspricht nicht dem Anspruch, den die Roten Bullen inzwischen haben.

Besonders, weil der Klub in dieser Saison nicht mit einer Dreifachbelastung zu kämpfen hatte, was in der nächsten Saison der Fall sein wird.