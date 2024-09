Paradox: RB Leipzigs Gulacsi war erste Wochen nach seiner Verletzung "glücklich"

RB Leipzigs Schlussmann Péter Gulácsi (34) steht seit Anfang des Jahres wieder als Stammkeeper zwischen den Pfosten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das gab der Schlussmann der Roten Bullen im Interview bei "Sky - Meine Geschichte" zu.

Im Oktober 2022 hatte sich der ungarische Nationaltorhüter einen Kreuzbandriss zugezogen. Laut eigener Aussage hatten er und seine Frau bereits in der Kabine kurz danach Tränen in den Augen, weil so eine schwere Verletzung durchaus das Karriereende hätte bedeuten können.

Doch in den Wochen danach stellte sich bei Gulacsi zunächst ein komplett konträres Gefühl ein.

"Ich war glücklich. Ich war glücklich nicht zum Training gehen zu müssen, nicht performen zu müssen, keinen Druck zu haben. Ich hab so viele Spiele gemacht, ich hatte nie eine Pause gehabt in meiner Karriere. Für mich war der Grund für meine Verletzung meine mentale Müdigkeit", erzählt der Ungar.

Nach kurzer Zeit erholte sich der heute 34-Jährige aber mental - und die Einstellung änderte sich wieder. Gulacsi: "Dann kam die Frustration. Es wird noch dauern. Dann wollte ich doch lieber eine Zerrung als einen Kreuzbandriss."