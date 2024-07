Plötzlich steht er bei RB Leipzig auf der Einkaufsliste!

Leipzig - Seit dieser Woche trainiert ein kleiner Teil der Spieler von RB Leipzig wieder am Cottaweg. Im Laufe der nächsten Wochen trudeln dann auch die Nationalspieler ein. Auch Neuzugänge sind noch geplant - darunter auch ein Portugiese?

Francisco Conceicao (21, r.) spielte bei der Europameisterschaft an der Seite von Cristiano Ronaldo (39). RB Leipzigs hat Interesse am jungen Portugiesen. © ODD ANDERSEN / AFP

Denn wie "Sky" berichtet, beschäftigen sich die Sachsen mit Francisco Conceicao (21) vom FC Porto.

Der Offensivmann machte erst kürzlich bei der Europameisterschaft an der Seite von Cristiano Ronaldo (39) auf sich aufmerksam.

Der Linksfuß ist meist auf dem Flügel zu finden, stellt so in Teilen auch einen Spielertyp dar, denn RB so noch nicht hat.

Durch den langfristigen Vertrag bis 2029 könnte es allerdings teuer für die Roten Bullen werden. Noch gibt es mit den Portugiesen wohl auch noch keine konkreten Verhandlungen.

Das verwundert aber auch nicht. Sportdirektor Rouven Schröder (48) ist noch im Lauermodus, weil die Zukunft seiner eigenen Spieler noch ungewiss ist. Bleibt Xavi Simons (21) beim Bundesligisten? Wird Dani Olmo (26) abgegeben?

Bevor diese Fragen nicht geklärt sind, wird der Klub keinen neuen Akteur für die Position holen. Noch im Juli sollen möglichst aber Entscheidungen fallen.